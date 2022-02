Кохання, у яке не вірили. Секрети стосунків Тіни Кунакі та Венсана Касселя

Історія любові Тіни Кунакі та Венсана Касселя.

У їхню пару не вірив ніхто, адже Кассель старший за свою обраницю на 30 років.

Ба більше, після розлучення актора з Монікою Беллуччі прихильники були налаштовані категорично.

Але попри пересуди закохані разом уже більше шести років.

У 2018 пара одружилася, а наступного року на світ з’явилася дочка Венсана і Тіни – Амазоні.

Кассель зізнається, модель підкорила його тим, що не дивилася на нього із захопленням.

Насправді дівчина не знала, що її новий знайомий – знаменитий актор.

В одному з інтерв’ю зірка зізнавалася, що одразу відчула, що Кассель – її доля.

Вона ні на секунду не пожалкувала про свій вибір.

За словами Тіни, для того, щоб пара залишалася міцною, потрібно завжди пам’ятати, що вас об’єднувало.

Ніколи не забувати, із чого все почалося – секрет надійних стосунків.

І Кунакі, і Кассель обожнюють ділитися відвертими фото у соцмережах.

Тіна робить це через свою кар’єру моделі зокрема, а ось Венсан залюбки підтримує кохану.

Юна модель завжди із трепетом розповідає про історію кохання батьків і просто обожнює свою родину.

Адже все дитинство Тіна провела в турботі й любові.

Шлюб її мами і тата триває вже понад 25 років.

Подружжя однозначно стало взірцем для своєї зіркової доньки.

У свої 55 Венсан активно живе, стильно одягається і не старіє душею.

Актор поєднує у собі витонченість і бунтарство, чим і не перестає підкорювати свою обраницю.

Фото: tinakunakey

