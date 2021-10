Червоні прапорці аб’юзу. ТОП-5 речей, які не можна терпіти у стосунках

Що не можна терпіти у стосунках?

Останнім часом Інтернет все більше рясніє заголовками, на кшталт “Ефективний спосіб розпізнати аб’юзера”.

Ба навіть юне покоління у TikTok знімає відео про red flags (червоні прапорці) токсичного партнера.

Такий ажіотаж на тему здорових стосунків не може не тішити.

Адже, якщо не встановити власних “табу”, навіть найбільш казкова лавсторі перетвориться у жорстоку “Гру в кальмара”.

А коханння, де замість романтики та близькості процвітають маніпуляції і газлайтинг, ментально стабільним людям — точно ні до чого.

З турботою про тебе, Ранок у Великому Місті підготував список речей, які не можна терпіти у стосунках.

“Б’є — значить любить” — точно не той прицнип, за яким варто жити у 21 столітті.

Проте щодня тисячі українців стають жертвами домашнього насилля.

До того ж, мова не лише про жінок, а й чоловіків.

Ще більше людей регулярно стикаються із іншим видом аб’юзу, який включає в себе надмірні контроль та ревнощі, газлайтинг і шантаж, свідоме ігнорування партнера та інші маніпулятивні техніки.

Тому, якщо ти хочеш бути психологічно стабільним та щасливим, припиняй це негайнно.

За допомогою можна звернутись у спеціальні організації, які займаються допомогою жертвам фізичного насильства, або ж записатися до психолога, який допоможе вийти із токсичних стосунків.

Фундамент, який не побудований на взаємоповазі, приречений на руйнацію.

І це стосується не лише романтичних стосунків.

У дружбі, на роботі та в інших видах соціальних зв’язків, повага до людини, її особистих інтересів та переконань є вкрай важливою.

Це не лише засмучує, а й відштовхує і сприяє втраті близькості.

До речі, про близькість.

Здорових і довготривалих стосунків без цього важливого елемента точно не збудуєш.

Тому, якщо відчуваєш, що між тобою і партнером настає зима, намагайся поговорити про це і врятувати ситуацію.

Адже, якщо твій партнер вважає брехню нормальним і буденним явищем, чи варто з ним що-небудь пробувати?

Точніше, чи вийде це без міцної взаємної довіри?

Пробачити зраду чи ні — це занадто важка дилема.

І ми бажаємо, щоб нікому не довелося над цим роздумувати.

Проте зрозуміло одне — довіряти після зради стає значно важче.

Особливо, якщо вона була не “одноразовою акцією”.

Є багато прикладів, які доводять, що щасливі стосунки — це не фантастика.

Щоправда однієї любові для них недостньо.

Тому закликаємо усіх читачів поважати себе та свої кордони, і не дозволяти нікому переходити за межу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке газлайтинг і як йому протистояти.

Фото: Pexels

