Спорт-шик та сексуальність. Модні образи Меган Фокс

Стильні та модні образи Меган Фокс.
Її назвають секс-символом, а її фігурі заздять багато жінок.
Йдеться про модель та актрису Меган Фокс.
Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку свіженьких фешн-луків акторки, щоб ти залишалась в курсі останніх трендів моди.
Модні образи Меган Фокс
Вишукана білизна
Меган Фокс полюбляє оголюватись не лише у стрічках, але й у соціальних мережа.
“Щоб додати жіночої впевненості варто вдягнути красиву білизну” — такий девіз Меган.
Тому зірка часто публікує фото у красивих комплектах.
Білий, чорний чи рожевий — тут вже кожна обирає своє.
Шапка-біні
Не за горами вже зима, отже час утеплюватись.
Модницям варто звернути увагу на аксесуар Меган.
Щоб і вушкам тепло і стильно виглядати можна обрати, шапку-біні.
Кардигани
Останній тренд осені — кардигани.
Вони можуть бути різної довжини та кольору.
Але цього сезону дизайнери закликають сміливо додавати кольори у свої образи.
І Фокс до порад дослухається.
Джинси
Класичні чи mom-fit, однотонні чи колор-блок — на будь-який смак.
Але тренд, який залишається з нами вже дуже довго — це джинси.
До речі, тут також можна експерементувати, наприклад з лампасами чи кроєм.
Парні образи
Часто в Інстаграм Меган можна побачити спільні фото з американським репером Колсон Бейкером.
Кожна їх світлина випромінює не тільки любов, але й стиль.
Наприклад, такий розслаблено-кежуальні образи.
Чи яксраво-сміливий образ на червону доріжку.
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Фото: Gifer