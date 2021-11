Напої для схуднення. ТОП-5 коктелів, які позбавляють зайвих кілограмів

Щоб позбавитись зайвих кілограмів, окрім дієти та фізичного навантаження, можна пити напої, які “спалюють” жир.

І для того, щоб приготувати чудо-коктель все необхідне можна знайти у холодильнику.

Тож Ранок у Великому Місті зібрав добірку рецептів напоїв, які допоможуть схуднути.

Лимон сприяє зниженню жирів та пришвидшує метаболізм.

До того ж сік лимона має пектин, який допомагає боротись з відчуття голоду.

Однак пити напій потрібно кімнатної температури або теплим, у такий спосіб покращиться травлення і з організму швидше будуть виходити непотрібні речовини.

Лимон також позитивно впливає на нервову систему, а запах цитрусових дає заряд енергії на день.

Корінь імбиру містить гінгерол, що перешкоджає накопиченню жиру в клітинах.

Для приготування чаю найкраще використовувати свіжий імбир.

Однак, варто додавати його в малій кількості, інакше напій отримає неприємний смак.

Такий напій найкращий варіант для очищення крові від шкідливих речовин.

Таке смузі здатен не тільки допомогти скинути вагу, але й насити організм вітамінами.

під час приготування зважайте на те, що за консистенцією напій має бути сходим на йогурт (правильно приготований смузі можна не тільки пити, а й їсти ложкою).

Сік з грейпфрута — відмінно допомагає тим, хто прагне скинути зайву вагу.

Дієтологи радять його, щоб налагодити харчування.

Адже кілька скибок цитрусового здатні зменшувати калорії, отримані під час прийому їжі.

Хлорофіл, що міститься в листі матчі, вважається потужним детоксикантом, який очищує організм від хімічних токсинів і важких металів.

При регулярному споживанні чаю матча покращується імунітет, підвищується працездатність і стійкість нервової системи.

Це допомагає зберігати душевну рівновагу в період схуднення та уникнути зривів.

