Напої для схуднення. ТОП-5 коктелів, які позбавляють зайвих кілограмів

Щоб позбавитись зайвих кілограмів, окрім дієти та фізичного навантаження, можна пити напої, які “спалюють” жир.

І для того, щоб приготувати чудо-коктель все необхідне можна знайти у холодильнику.

Тож Ранок у Великому Місті зібрав добірку рецептів напоїв, які допоможуть схуднути.

Топ-5 напоїв для схуднення

Вода з лимоном

Лимон сприяє зниженню жирів та пришвидшує метаболізм.

До того ж сік лимона має пектин, який допомагає боротись з відчуття голоду.

Однак пити напій потрібно кімнатної температури або теплим, у такий спосіб покращиться травлення і з організму швидше будуть виходити непотрібні речовини.

Лимон також позитивно впливає на нервову систему, а запах цитрусових дає заряд енергії на день.

Імбирний чай

Корінь імбиру містить гінгерол, що перешкоджає накопиченню жиру в клітинах.

Для приготування чаю найкраще використовувати свіжий імбир.

Однак, варто додавати його в малій кількості, інакше напій отримає неприємний смак.

Смузі з огірка і селери

Такий напій найкращий варіант для очищення крові від шкідливих речовин.

Таке смузі здатен не тільки допомогти скинути вагу, але й насити організм вітамінами.

під час приготування зважайте на те, що за консистенцією напій має бути сходим на йогурт (правильно приготований смузі можна не тільки пити, а й їсти ложкою).

Грейпфрутовий сік

Сік з грейпфрута — відмінно допомагає тим, хто прагне скинути зайву вагу.

Дієтологи радять його, щоб налагодити харчування.

Адже кілька скибок цитрусового здатні зменшувати калорії, отримані під час прийому їжі.

Чай матча

Хлорофіл, що міститься в листі матчі, вважається потужним детоксикантом, який очищує організм від хімічних токсинів і важких металів.

При регулярному споживанні чаю матча покращується імунітет, підвищується працездатність і стійкість нервової системи.

Це допомагає зберігати душевну рівновагу в період схуднення та уникнути зривів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості кави.

Фото: Unsplash

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