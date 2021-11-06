Напої для схуднення. ТОП-5 коктелів, які позбавляють зайвих кілограмів

Щоб позбавитись зайвих кілограмів, окрім дієти та фізичного навантаження, можна пити напої, які “спалюють” жир.
І для того, щоб приготувати чудо-коктель все необхідне можна знайти у холодильнику.
Тож Ранок у Великому Місті зібрав добірку рецептів напоїв, які допоможуть схуднути.
Топ-5 напоїв для схуднення
Вода з лимоном
Лимон сприяє зниженню жирів та пришвидшує метаболізм.
До того ж сік лимона має пектин, який допомагає боротись з відчуття голоду.
Однак пити напій потрібно кімнатної температури або теплим, у такий спосіб покращиться травлення і з організму швидше будуть виходити непотрібні речовини.
Лимон також позитивно впливає на нервову систему, а запах цитрусових дає заряд енергії на день.
Імбирний чай
Корінь імбиру містить гінгерол, що перешкоджає накопиченню жиру в клітинах.
Для приготування чаю найкраще використовувати свіжий імбир.
Однак, варто додавати його в малій кількості, інакше напій отримає неприємний смак.
Смузі з огірка і селери
Такий напій найкращий варіант для очищення крові від шкідливих речовин.
Таке смузі здатен не тільки допомогти скинути вагу, але й насити організм вітамінами.
під час приготування зважайте на те, що за консистенцією напій має бути сходим на йогурт (правильно приготований смузі можна не тільки пити, а й їсти ложкою).
Грейпфрутовий сік
Сік з грейпфрута — відмінно допомагає тим, хто прагне скинути зайву вагу.
Дієтологи радять його, щоб налагодити харчування.
Адже кілька скибок цитрусового здатні зменшувати калорії, отримані під час прийому їжі.Також по темі: Які ж вихідні без текіли? Єва Лонгорія поділилася рецептом алкогольного коктейлю Чай матча: чому цей напій став популярним і навіщо його пити ТОП-3 розповсюджені міфи про схуднення
Чай матча
Хлорофіл, що міститься в листі матчі, вважається потужним детоксикантом, який очищує організм від хімічних токсинів і важких металів.
При регулярному споживанні чаю матча покращується імунітет, підвищується працездатність і стійкість нервової системи.
Це допомагає зберігати душевну рівновагу в період схуднення та уникнути зривів.
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