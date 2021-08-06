Слідами агента 007: ТОП-3 локації з кіносаги про Джеймса Бонда

Місця, які стали популярними завдяки кіносазі про Джеймса Бонда.
Хтось дивиться на його вишукані смокінги та автівки, хтось оцінює довжину ніг його чергової подруги , а хтось просто шаленіє від стилю та манер.
Усаджуємося зручніше, готуємо поп-корн, адже цей цей випуск про місця зйомок відомої Бондіани.
Топ локацій з Бондіани
Фільм: «Джеймс Бонд. Казино Рояль» (2006)
Місце: Озеро Комо\ Вілла дель Бальбіанелло
Країна: Італія
Вона завжди найгарніша та найвпізнаваніша — вілла Бальбіанелло, що в Італії на березі озера Комо.
Цей будинок пережив багатьох власників, починаючи з Кардинала Анджело Марія Дуріні, який збудував її із залишків монастиря у 18 столітті.
Та тепер вона належить фонду збереження пам’яток Італії.
Сьогодні до вілли водять екскурсії, проводять фотосесії та весілля.
Погодьтеся, тут тільки кіно і знімати. Саме так і зробив режисер Джеймса Бонда «Казино Рояль».
За сюжетом це зовсім не вілла, а лікарня.
Це місце ми бачимо наприкінці фільму, де Бонд «реабілітується» від важкої місії.
Фільм: «007:Координати “Скайфолл“» (2012)
Місце: Хасіма
Країна: Японія
Сьогодні це безлюдний бетонний острів посеред моря, поблизу японського міста Нагасакі, а колись він був одним з найбільш густонаселених.
Утім, недовго!
У 1810 на уламку скелі посеред моря моряки знайшли вугілля, і одна відома автомобільна компанія викупила цілий острів, створивши інфраструктуру з нуля – багатоповерхівки, лікарню, школу, магазини, аби шахтарі переїжджали цілими родинами і працювали.Також по темі: Їх прославили культові фільми. Топ локацій, які стали відомими завдяки кіно Гора Аватар і храм Анджеліни Джолі? Локації, які розкрутилися завдяки фільмам Тут ходив Джек Горобець. ТОП-3 локації з легендарної франшизи "Пірати Карибського моря"
Але вже майже через 150 років видобувати вугілля стало не екологічним та нерентабельним і шахти закрили. Роботи не залишилося, і люди виїхали.
Сильні вітри, високі 10-ти метрові хвилі перетворили острів у місто-привид.
Напевно, такий моторошний вигляд і притягнув режисера шпигунської франшизи. Адже у фільмі “007:Кординати Скайфолл” тут розташована база антагоніста Рауля Сільви.
І тут же Джеймс Бонд епічно захоплює злочинця. В його найкращих традиціях!
Фільм: «007: Спектр» (2015)
Місце: Ice Q ресторан
Країна: Зельден, Автстрія
Здавалося б де тільки не був Джеймс Бонд, утім все одно нові локації дивують знову і знову!
Як, наприклад, цей прозорий ресторан ICE Q у гірськолижному курорті Зельден, на висоті 3048 метрів.
Правда, у 24-му фільмі «Спектр» це не ресторан, а лікарня Гоффлера, куди приходить головний герой, аби попередити про небезпеку одну з лікарок, красуню, Мадлен Суон.
Саме звідси і починається вражаюче переслідування горами Альп.
До речі, поряд з рестораном збудували двоповерховий музей 007 ELEMENTS з інсталяціями з фільму та інтерактивними галереями.
Організатори хотіли, що б усе було технологічно та сучасно, аби відвідувачі відчули себе у всесвіті британского таємного агента.
Детальніше про відомі локації з легендарної саги, дивіться у сюжеті.
Нагадаємо, раніше ми ділились маршрутом для подорожей Україною.