Кращі фільми з Томом Крузом у головній ролі: добірка (ТРЕЙЛЕРИ)

Шукаєш кращі фільми з Томом Крузом? Ранок у Великому Місті вже зробив добірку. Дивися нижче трейлери і обирай, що подивитись цього разу.

Фото: IMDb

Жанр: бойовик, наукова фантастика

Сюжет: усе відбувається в недалекому майбутньому, де іншопланетяни нападають на Землю. Щоб дати їм відсіч, згуртовуються всі військові сили, серед них був Біллі Кейдж – фахівець із військової пропаганди. Його й зіграв Том Круз.

У першому зіткненні з прибульцями чоловіку вдалося вбити одного з них, а після цього загинув сам. Та, виявляється, у протистоянні Кейдж замкнув часову петлю, і таким чином він знову відроджується.

Фото: IMDb

Жанр: бойовик

Сюжет: всього є шість фільмів із цієї серії. Усі вони будуються на історії агента Ітана Ханта, який вміло розкриває злочини.

Ось трейлер останньої частини “Місія нездійсненна: Наслідки” 2018 року.



І, до речі, планується вихід 7 та 8 частини. Тож не пропусти.

Фото: IMDb

Жанр: бойовик, комедія

Сюжет: Джун Хевенс, яку грає Камерон Діаз, намагається налагодити своє особисте життя, а тому пішла на побачення наосліп.

В аеропорту жінка знайомиться з таємним агентом і випадково стає свідком спецоперації. Після цього Міллер (Том Круз) всюди ходить слідом і навіть долучив її до однієї з місій.

Фото: IMDb

Жанр: наукова фантастика, бойовик

Сюжет: події відбуваються у майбутньому, коли минула міжпланетна війна. У ході неї частина Землі була зруйнована, тому люди вимушені були перебратися жити над хмарами.

Тим часом колишній солдат на ім’я Джек займався лагодженням літальних апаратів. І одного розу він помітив космічний корабель, у якому дивом вижила жінка. Після цього починається справжня історія з багатьма нерозкритими питаннями…

Фото: IMDb

Жанр: триллер, наукова фантастика

Сюжет: Дейвід Еймс був багатим, мав подружку, круту автівку, житло, та власне все, що потрібно для задоволення. Однак це тривало доти, доки він не зустрів Софію (Пенелопа Крус), яка змусила його відчути щось нове і надзвичайцно палке у серці.

Думаєш, на цьому був щасливий кінець? Ні, адже та, кому він “розбив серце” готова мстити.

Тепер ти знаєш, що подивитися з Томом Крузом. Цей актор, схоже, ніколи не втратить популярності, а його обличчя – молодості.

Насолоджуйся переглядом фільмів і дивися наступні наші добірки кінострічок.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про фільми з крутими спецефектами, які варті перегляду.

Фото: IMDb

