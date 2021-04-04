Неповторний Том Гарді: ТОП-5 фільмів з голлівудським красунчиком

Том Гарді – підбірка найкращих фільмів із актором.
Він зіграв у багатьох голлівудських блокбастерах та з’являвся у не одному культовому серіалі.
Його фото частенько висить на дошках візуалізацій — не лише юних прихильниць, а й молодих режисерів.
Адже, якщо Том Гарді береться за якусь роль, то її ще довго пам’ятатиме світ.Також по темі: Жива легенда: найкращі фільми з Джекі Чаном Витончена, але з характером: фільми з Наталі Портман, за які ми її так любимо Від інопланетянки до Міледі. Найкращі фільми з Мілою Йовович
Ранок у Великому Місті зібрав найкращі стрічки з актором.
Вибери найцікавішу і проведи цей вечір приємно.
ТОП-5 фільмів з Томом Гарді
Легенда
Рік випуску: 2015
Рейтинг IMDb: 6,9
Один Том Гарді — добре, а два — ще краще!
Актор у цьому фільмі і справді зіграв за двох, тому на екрані тобі його мало не буде…
Сюжет
Стрічка розповідає історію близнюків Реджі і Ронні Крей, культових фігур злочинного світу Великобританії 1960-х.
Брати очолювали найвпливовіше бандитське угрупування Іст-Енду, а в їхньому послужному списку були озброєні грабежі, рекети, підпали, замахи, вбивства і власний нічний клуб.
Але одного дня вони сядуть на лаву підсудних…
Веном
Рік випуску: 2018
Рейтинг IMDb: 6,7
Цей фільм за два роки свого існування вже став культовим, тож і тобі не слід його пропускати.
Не хвилюйся, на красунчика Тома ти матимеш змогу надивитися.
Його там показують і без маски чудовиська.
Сюжет
Талановитий репортер Едді Брок стрімко падає по кар’єрних сходах.
У нього проблеми з особистим життям і здоров’ям — у Едді діагностували рак.
Зупинити прогресуюче захворювання береться Веном.
Інопланетна істота створює зі своїм носієм особливу форму співіснування і називає такий тандем «ми».
Початок
Рік випуску: 2010
Рейтинг IMDb: 8,8
Цей фільм мусить побачити кожен, хто любить красивих і талановитих акторів Голлівуду.
Тут тобі і Том Гарді, і Кілліан Мерфі, і навіть Леонардо Ді Капріо. Словом — буде гаряче!
Сюжет
Кобб — унікальний, талановитий і практично єдиний злодій, що спеціалізується на крадіжці секретів з глибин підсвідомості.
Він «підключається» до сплячої жертви і вивідує будь-які таємниці.
Одного разу з командою береться за непросту справу, суть якої — не вкрасти, а впровадити ідею.
Бронсон
Рік випуску: 2008
Рейтинг IMDb: 7,1
Агресивний та ексцентричний.
Такого Тома Гарді ти ще не бачив(-ла).
Це офіційно одне з його найбільш талановитих перевтілень!
Сюжет
Реальна історія життя британського ув’язненного Чарльза Бронсона.
Народившись у благополучній британській сім’ї середнього класу, він, незважаючи на це, стає одним з найнебезпечніших британських злочинців.
А потім проводить у карцері майже все своє життя…
Воїн
Рік випуску: 2011
Рейтинг IMDb: 8,2
Ми не могли просто так взяти і оминути одну з найвідоміших ролей Гарді.
Тут актор майстерно перевтілився у хлопця із непростою долею та сталевим характером.
Тобі варто це побачити!
Сюжет
Колишній морський піхотинець повертається до рідного батька, який колись його тренував.
І хоч життя тата суттєво змінив алкоголь, хлопець просить його про допомогу.
Адже на кону — величезна сума.
Хто ж знав, що битися він має з рідним братом…
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми з Джорджом Клуні.
Фото: IMDb