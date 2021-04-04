Неповторний Том Гарді: ТОП-5 фільмів з голлівудським красунчиком

Том Гарді – підбірка найкращих фільмів із актором.

Він зіграв у багатьох голлівудських блокбастерах та з’являвся у не одному культовому серіалі.

Його фото частенько висить на дошках візуалізацій — не лише юних прихильниць, а й молодих режисерів.

Адже, якщо Том Гарді береться за якусь роль, то її ще довго пам’ятатиме світ.

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі стрічки з актором.

Вибери найцікавішу і проведи цей вечір приємно.

ТОП-5 фільмів з Томом Гарді

Легенда

Рік випуску: 2015

Рейтинг IMDb: 6,9

Один Том Гарді — добре, а два — ще краще!

Актор у цьому фільмі і справді зіграв за двох, тому на екрані тобі його мало не буде…

Сюжет

Стрічка розповідає історію близнюків Реджі і Ронні Крей, культових фігур злочинного світу Великобританії 1960-х.

Брати очолювали найвпливовіше бандитське угрупування Іст-Енду, а в їхньому послужному списку були озброєні грабежі, рекети, підпали, замахи, вбивства і власний нічний клуб.

Але одного дня вони сядуть на лаву підсудних…

Веном

Рік випуску: 2018

Рейтинг IMDb: 6,7

Цей фільм за два роки свого існування вже став культовим, тож і тобі не слід його пропускати.

Не хвилюйся, на красунчика Тома ти матимеш змогу надивитися.

Його там показують і без маски чудовиська.

Сюжет

Талановитий репортер Едді Брок стрімко падає по кар’єрних сходах.

У нього проблеми з особистим життям і здоров’ям — у Едді діагностували рак.

Зупинити прогресуюче захворювання береться Веном.

Інопланетна істота створює зі своїм носієм особливу форму співіснування і називає такий тандем «ми».

Початок

Рік випуску: 2010

Рейтинг IMDb: 8,8

Цей фільм мусить побачити кожен, хто любить красивих і талановитих акторів Голлівуду.

Тут тобі і Том Гарді, і Кілліан Мерфі, і навіть Леонардо Ді Капріо. Словом — буде гаряче!

Сюжет

Кобб — унікальний, талановитий і практично єдиний злодій, що спеціалізується на крадіжці секретів з глибин підсвідомості.

Він «підключається» до сплячої жертви і вивідує будь-які таємниці.

Одного разу з командою береться за непросту справу, суть якої — не вкрасти, а впровадити ідею.

Бронсон

Рік випуску: 2008

Рейтинг IMDb: 7,1

Агресивний та ексцентричний.

Такого Тома Гарді ти ще не бачив(-ла).

Це офіційно одне з його найбільш талановитих перевтілень!

Сюжет

Реальна історія життя британського ув’язненного Чарльза Бронсона.

Народившись у благополучній британській сім’ї середнього класу, він, незважаючи на це, стає одним з найнебезпечніших британських злочинців.

А потім проводить у карцері майже все своє життя…

Воїн

Рік випуску: 2011

Рейтинг IMDb: 8,2

Ми не могли просто так взяти і оминути одну з найвідоміших ролей Гарді.

Тут актор майстерно перевтілився у хлопця із непростою долею та сталевим характером.

Тобі варто це побачити!

Сюжет

Колишній морський піхотинець повертається до рідного батька, який колись його тренував.

І хоч життя тата суттєво змінив алкоголь, хлопець просить його про допомогу.

Адже на кону — величезна сума.

Хто ж знав, що битися він має з рідним братом…

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми з Джорджом Клуні.

Фото: IMDb

Софія Сукач

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