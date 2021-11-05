Рік президентства Байдена: що змінилося для України?

Все, що потрібно знати про підсумки першого року президентства Джо Байдена.
Президент Байден прийде — порядок наведе.
Десь такі очікування рівно рік тому були у частини українського суспільства, та політичних експертів.
Незважаючи на те, що річниця інавгурації американського президента буде у січні, зараз — річниця перемоги на виборах.
Як пройшов рік
Останній рік видався не легким для усіх. І для Америки у тому числі.
Політолог, аналітик “Інтерньюз-Україна”, Владислав Фарапонов говорить:
— Робити висновки дуже глобальні ще зарано. Але, все ж таки, як мені видається, що перші місяці, півроку, 9 місяців – вони, все ж таки, виявились настільки складними для Джо Байдена і його адміністрації, на що вони не сподівалися.
Пандемія коронавірусу нікуди не зникла і лише породжувала нові спалахи захворювання.
За весь час від COVID-19 в США померли майже 800 тисяч людей.
А разом з тим піднімати потрібно й економіку, яку також підкосила хвороба.
За даними соціологічного дослідження Геллап рівень підтримки президента станом на жовтень місяць із 57% знизилась до 42%.
І тут справа зовсім не у зовнішній політиці, ставленні до України, виведення військ з Афганістану чи протиборстві з Китаєм.
Американців більше хвилює усе те, що відбувається вдома. І внутрішні провали адміністрації Байдена.
Як пишуть американські соціологічні служби, причинами падіння рейтингу президента стало і недостатні заходи у боротьбі з коронавірусом і високий рівень інфляції, і внутрішні міжпартійні суперечки.
Українсько-американські відносини
Та українців, звісно, цікавить інше.
Джо Байден давно вважається другом України, а під час предвиборчих перегонів, мало не обіцяв зробити українське питання ключовим у своїй зовнішній політиці.
Експерт розповідає:
— Україні, звісно б, хотілося більше саме політичної підтримки і, зокрема, щодо питань Донбасу і Криму, але той факт, що американці не говорять категорично про те, що «розбирайтеся самі, ми взагалі не будемо про це говорити» – це теж, певною мірою свідчить, що вони лишають вікно для можливого діалогу.
Хочуть розуміють складність для себе і довготривалі наслідки якщо вони, все ж таки, будуть присутні на перемовинах.
Тому вони не поспішають.
Експерти пояснюють, що за останні 9 місяців, адміністрація Джо Байдена поводилась максимально обережно у зовнішній політиці.
Про це свідчить і незначна кількість закордонних візитів самого президента.
Але і без цього чітко видно, що у центрі зовнішньої політики США – не Україна, а Китай.Також по темі: Байден допоможе повернути Україні Крим? Головні підсумки візиту Зеленського в США Зустріч Путіна і Байдена: чи стала Україна розмінною монетою? Росія, Китай, Україна: як зміниться зовнішня політика США
Тож чи виправдав Джо Байден очікування?
І чого чекати далі?
Детальніше у сюжеті.
Нагадаємо, раніше ми розаовідали, що експерти розвінчали міфи про відносини України і США
Фото: Офіційні мережеві ресурси президента США