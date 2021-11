Рік президентства Байдена: що змінилося для України?

Все, що потрібно знати про підсумки першого року президентства Джо Байдена.

Президент Байден прийде — порядок наведе.

Десь такі очікування рівно рік тому були у частини українського суспільства, та політичних експертів.

Незважаючи на те, що річниця інавгурації американського президента буде у січні, зараз — річниця перемоги на виборах.

Останній рік видався не легким для усіх. І для Америки у тому числі.

Політолог, аналітик “Інтерньюз-Україна”, Владислав Фарапонов говорить:

Пандемія коронавірусу нікуди не зникла і лише породжувала нові спалахи захворювання.

За весь час від COVID-19 в США померли майже 800 тисяч людей.

А разом з тим піднімати потрібно й економіку, яку також підкосила хвороба.

І тут справа зовсім не у зовнішній політиці, ставленні до України, виведення військ з Афганістану чи протиборстві з Китаєм.

Американців більше хвилює усе те, що відбувається вдома. І внутрішні провали адміністрації Байдена.

Як пишуть американські соціологічні служби, причинами падіння рейтингу президента стало і недостатні заходи у боротьбі з коронавірусом і високий рівень інфляції, і внутрішні міжпартійні суперечки.

Та українців, звісно, цікавить інше.

Джо Байден давно вважається другом України, а під час предвиборчих перегонів, мало не обіцяв зробити українське питання ключовим у своїй зовнішній політиці.

Експерт розповідає:

Хочуть розуміють складність для себе і довготривалі наслідки якщо вони, все ж таки, будуть присутні на перемовинах.

Тому вони не поспішають.

Експерти пояснюють, що за останні 9 місяців, адміністрація Джо Байдена поводилась максимально обережно у зовнішній політиці.

Про це свідчить і незначна кількість закордонних візитів самого президента.

Але і без цього чітко видно, що у центрі зовнішньої політики США – не Україна, а Китай.

Тож чи виправдав Джо Байден очікування?

І чого чекати далі?

Детальніше у сюжеті.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента США

