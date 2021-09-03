Байден допоможе повернути Україні Крим? Головні підсумки візиту Зеленського в США

Візит, за яким особливо спостерігали – не тільки у Києві, а й у Москві: Президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели понад двогодинні переговори у Білому Домі.

То про що говорили президенти?

Що саме привіз Зеленський із Америки?

Та зрештою чому Байден вирішив завітати з візитом до Києва?

Читайте нижче.

Причини перенесення зустрічі

Особисту зустріч Байдена і Зеленського неодноразово переносили – передусім, через події в Афганістані.

Про імпічмент його попередника – Трампа – через його тиск на Зеленського з вимогою почати політично мотивовані кримінальні справи на Джо Байдена і його сина в Україні під час передвиборчих перегонів, всі пов’язані з цією історією скандали – які завдали серйозної шкоди україно-американським відносинам – у Вашингтоні досі не забули.

Але, схоже, ефект афганського фактору, який до того ж з усіх сил підігрівала Москва, був помітно відчутнішим.

І це бентежило українську делегацію, зазначив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор:

“Українці мало не відчайдушно хочуть вірити, що давня підтримка України з боку усіх адміністрацій США буде й надалі зберігатись. Але вони не можуть не турбуватись, коли бачать, як Сполучені Штати швидко і дещо безладно залишають країну, в якій були 20 років”.

Про що домовились Байден і Зеленський?

Під час візиту Зеленського до Вашингтону наші держави підписали оборонну угоду, яка передбачає зокрема обмін розвіданими, спільні тренувальні місії, дії у Чорному та Азовському морях, і не тільки.

“Як Ви знаєте, президент Байден схвалив новий пакет допомоги Україні в сфері безпеки на суму 60 мільйонів доларів, включно із бронебійними комплексами Джавелін та іншими засобами, які дадуть можливість краще захищатися від російської агресії”, — зазначив міністр оборони США Ллойд Остін.

Цього року США уже надали 400 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні.

Що ж до формалізації дипломатичної ролі Америки у переговорному процесі з Росією щодо деокупації українських територій – чіткості наразі немає.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який працюватиме із держсекретарем Ентоні Блінкеном над перезавантаженням стратегічного партнерства України та США, про що домовились у Вашингтоні, написав — президент Байден відзначив успіх Києва у проведенні саміту Кримської платформи.

Також багато уваги на переговорах приділили наслідкам для України та Європи запустку Північного Потоку-2.

Рішення адміністрації Байдена не заважати добудові газогону Путіна було сприйнято доволі критично — і в США, і в Україні.

“Президент Байден особисто гарантує, що якщо з боку РФ чи з боку інших представників, інших сторін ПП-2, у разі його запрацювання, якщо з боку цих країн будуть порушені якісь речі, які передбачають небезпечну ситуацію через енергетичні проблеми для України, США гарантують введення санкцій проти ПП-2”, — наголосив Володимир Зеленський.

Коли Україна стана членом НАТО?

Відтак Україна ставить питання про членство в НАТО як єдну гарантію своєї безпеки.

Про це наші дипломати говорять і у Вашингтоні, і в Берліні.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник каже:

“Україна потребує не якихось запевнень, а конкретних зобов’язуючих гарантій безпеки з боку США та Німеччини, в ідеалі у рамках надання [Києву] швидкого членства в НАТО. Саме зараз, після відступу країн Заходу з Афганістану, ми вимагаємо нової мужньої позиції у Вашингтоні, Берліні та Брюсселі, щоб Україна була негайно прийнята до Північноатлантичного альянсу”.

ЗК: Але Берлін і Вашингтон дають наразі лише протокольні запевнення і словесну прихильність.

Політичний аналітик Петро Бурковський пояснює:

Адміністрація Байдена уникала чітких згадок про те, що вона підтримує надання Україні плану дій щодо членства і підтримує вступ України до НАТО. І я думаю, що це було зроблено навмисно, щоб не провокувати Кремль.

Яких реформ США вимагають від України?

Та чому Байден вирішив навідатися і до Києва?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Зеленський планує завершити війну з Росією.

Фото: Інтернет-представництво Зеленського, joebiden, Pixabay

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