Байден допоможе повернути Україні Крим? Головні підсумки візиту Зеленського в США

Візит, за яким особливо спостерігали – не тільки у Києві, а й у Москві: Президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели понад двогодинні переговори у Білому Домі.

То про що говорили президенти?

Що саме привіз Зеленський із Америки?

Та зрештою чому Байден вирішив завітати з візитом до Києва?

Читайте нижче.

Особисту зустріч Байдена і Зеленського неодноразово переносили – передусім, через події в Афганістані.

Про імпічмент його попередника – Трампа – через його тиск на Зеленського з вимогою почати політично мотивовані кримінальні справи на Джо Байдена і його сина в Україні під час передвиборчих перегонів, всі пов’язані з цією історією скандали – які завдали серйозної шкоди україно-американським відносинам – у Вашингтоні досі не забули.

Але, схоже, ефект афганського фактору, який до того ж з усіх сил підігрівала Москва, був помітно відчутнішим.

І це бентежило українську делегацію, зазначив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор:

“Українці мало не відчайдушно хочуть вірити, що давня підтримка України з боку усіх адміністрацій США буде й надалі зберігатись. Але вони не можуть не турбуватись, коли бачать, як Сполучені Штати швидко і дещо безладно залишають країну, в якій були 20 років”.

Під час візиту Зеленського до Вашингтону наші держави підписали оборонну угоду, яка передбачає зокрема обмін розвіданими, спільні тренувальні місії, дії у Чорному та Азовському морях, і не тільки.

“Як Ви знаєте, президент Байден схвалив новий пакет допомоги Україні в сфері безпеки на суму 60 мільйонів доларів, включно із бронебійними комплексами Джавелін та іншими засобами, які дадуть можливість краще захищатися від російської агресії”, — зазначив міністр оборони США Ллойд Остін.

Цього року США уже надали 400 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який працюватиме із держсекретарем Ентоні Блінкеном над перезавантаженням стратегічного партнерства України та США, про що домовились у Вашингтоні, написав — президент Байден відзначив успіх Києва у проведенні саміту Кримської платформи.

Також багато уваги на переговорах приділили наслідкам для України та Європи запустку Північного Потоку-2.

Рішення адміністрації Байдена не заважати добудові газогону Путіна було сприйнято доволі критично — і в США, і в Україні.

“Президент Байден особисто гарантує, що якщо з боку РФ чи з боку інших представників, інших сторін ПП-2, у разі його запрацювання, якщо з боку цих країн будуть порушені якісь речі, які передбачають небезпечну ситуацію через енергетичні проблеми для України, США гарантують введення санкцій проти ПП-2”, — наголосив Володимир Зеленський.

Відтак Україна ставить питання про членство в НАТО як єдну гарантію своєї безпеки.

Про це наші дипломати говорять і у Вашингтоні, і в Берліні.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник каже:

“Україна потребує не якихось запевнень, а конкретних зобов’язуючих гарантій безпеки з боку США та Німеччини, в ідеалі у рамках надання [Києву] швидкого членства в НАТО. Саме зараз, після відступу країн Заходу з Афганістану, ми вимагаємо нової мужньої позиції у Вашингтоні, Берліні та Брюсселі, щоб Україна була негайно прийнята до Північноатлантичного альянсу”.

ЗК: Але Берлін і Вашингтон дають наразі лише протокольні запевнення і словесну прихильність.

Політичний аналітик Петро Бурковський пояснює:

Яких реформ США вимагають від України?

Та чому Байден вирішив навідатися і до Києва?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Фото: Інтернет-представництво Зеленського, joebiden, Pixabay

