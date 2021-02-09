Росія, Китай, Україна: як зміниться зовнішня політика США

Джо Байден та зовнішня політика США: чого чекати?
Президент США Джо Байден анонсував велике перезавантаження зовнішньої політики Америки.
Уся суть — у відході від концепції Дональда Трампа «насамперед Америка» і повернення до тісної співпраці із союзниками.
Що це означає для світу і, зокрема, України?Також по темі: Джилл Байден: що відомо про нову першу леді США? Навіщо Києву Москва? Чи потрібно українцям цікавитися новинами Росії Перший робочий день нового президента США: що вже встиг зробити Байден?
Кінець непередбачуваності США
Америка повернулася. Дипломатія — знову в центрі нашої зовнішньої політики, — сказав Байден.
І хоча його заява була доволі узагальненою, вона чітко дала зрозуміти, чого саме чекати світу і, зокрема, Україні від каденції нового президента США.
А також закцентувала увагу на тому, що ера американської непередбачуваності закінчилася.
Аналітик “Інтерньюз-Україна” Владислав Фрапонов каже:
Сполучені Штати роблять ставку сьгодні на повернення довіри до себе, як до важливого елемента у багатьох союзах, і до альянсів, які, власне, стоврювались за їх ініціативою.
Наприклад, частину рішень, прийнятих Дональдом Трампом, нині переглядають та скасовують, зокрема йдеться про:
- припинення участі США у Паризькій кліматичній угоді;
- вихід з іранської ядерної угоди та договору про відкрите небо:
- скорочення військової присутності США в Афганістані та Німеччині.
Владислпав Фрапонов стверджує, що певно мірою напрямки виявились очікуваними й хотілося б більше подробиць.
За словами аналітика, Білий дім не хоче розкривати всі карти одразу, але якісь сюрпризи точно готує.
Що спільного у Байдена з Трампом?
З іншого боку, в дечому політика Байдена не буде кардинально відрізнятися від Трампівської.
Зокрема, й у питанні щодо Китаю.
Хоча, цю країну у промові Байден називає конкурентом, а не ворогом чи суперником:
Ми дамо відсіч економічним злочинам Китаю, його наступу на права людини, інтелектуальну власність і систему глобального управління.
А також президент США наголосив, що готовий іти на співпрацю з Пекіном, коли це відповідатиме американським інтересам.
Чого чекати Україні?
А тепер найцікавіше — які плани Байден має щодо України.
Насправді, Байден у промові про нас не згадував.
Та експерти кажуть, що не слід робити передчасних висновків.
Владислав Фрапонов розповідає:
Не можна сказати про відсутність уваги Білого дому до України. Адже нещодавно новопризначений Держсекретар США Ентоні Блінкін мав розмову з Дмитром Кулебою.
Експерт також пояснив, що промова Байдена була лише нарисом його поглядів, а не переліком конкретних кроків.
Згадки про Росію
Але, що для нас у промові важливо і цікаво, – це згадки про Росію.
Байден зявив, що часи Сполучених Штатів, які здригалися перед агресивними діями Росії — втручанням у наші вибори, кібератаками, отруєнням своїх громадян — закінчилися.
Я дав зрозуміти президенту Путіну, що відрізняюся від мого попередника. Ми більше не будемо соромитися збільшувати тиск на Росію, захищаючи наші цінності і народ, — сказав президент США.
І цей момент виявився найяскравішим контрастом із Дональдом Трампом, який, завжди намагався всіляко уникнути критики російського президента.
Зокрема, Джо Байден у своїй промові кілька разів згадав ім’я Олексія Навального, який, за його словами, повинен бути негайно звільнений.
Попри це, Байден погодився, що у певних питаннях дуже важливо взаємодіяти з Москвою.
Наприклад, щодо запобігання ядерній війні. Нагадаємо, минулого тижня США і Росія продовжили дію Договору про стратегічні наступальні озброєння.
Тобто Байден показав, що інтереси США для нього на першому місці. Навряд чи слід очікувати якоїсь миттєвої конфронтації, — вважає Фрапонов.
Чого ще чекати від Джо Байдена, дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про шлях Джо Байден до президенства.
Фото: potus