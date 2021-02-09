Росія, Китай, Україна: як зміниться зовнішня політика США

Джо Байден та зовнішня політика США: чого чекати?

Президент США Джо Байден анонсував велике перезавантаження зовнішньої політики Америки.

Уся суть — у відході від концепції Дональда Трампа «насамперед Америка» і повернення до тісної співпраці із союзниками.

Що це означає для світу і, зокрема, України?

Кінець непередбачуваності США

Америка повернулася. Дипломатія — знову в центрі нашої зовнішньої політики, — сказав Байден.

І хоча його заява була доволі узагальненою, вона чітко дала зрозуміти, чого саме чекати світу і, зокрема, Україні від каденції нового президента США.

А також закцентувала увагу на тому, що ера американської непередбачуваності закінчилася.

Аналітик “Інтерньюз-Україна” Владислав Фрапонов каже:

Сполучені Штати роблять ставку сьгодні на повернення довіри до себе, як до важливого елемента у багатьох союзах, і до альянсів, які, власне, стоврювались за їх ініціативою.

Наприклад, частину рішень, прийнятих Дональдом Трампом, нині переглядають та скасовують, зокрема йдеться про:

припинення участі США у Паризькій кліматичній угоді;

вихід з іранської ядерної угоди та договору про відкрите небо:

скорочення військової присутності США в Афганістані та Німеччині.

Владислпав Фрапонов стверджує, що певно мірою напрямки виявились очікуваними й хотілося б більше подробиць.

За словами аналітика, Білий дім не хоче розкривати всі карти одразу, але якісь сюрпризи точно готує.

Що спільного у Байдена з Трампом?

З іншого боку, в дечому політика Байдена не буде кардинально відрізнятися від Трампівської.

Зокрема, й у питанні щодо Китаю.

Хоча, цю країну у промові Байден називає конкурентом, а не ворогом чи суперником:

Ми дамо відсіч економічним злочинам Китаю, його наступу на права людини, інтелектуальну власність і систему глобального управління.

А також президент США наголосив, що готовий іти на співпрацю з Пекіном, коли це відповідатиме американським інтересам.

Чого чекати Україні?

А тепер найцікавіше — які плани Байден має щодо України.

Насправді, Байден у промові про нас не згадував.

Та експерти кажуть, що не слід робити передчасних висновків.

Владислав Фрапонов розповідає:

Не можна сказати про відсутність уваги Білого дому до України. Адже нещодавно новопризначений Держсекретар США Ентоні Блінкін мав розмову з Дмитром Кулебою.

Експерт також пояснив, що промова Байдена була лише нарисом його поглядів, а не переліком конкретних кроків.

Згадки про Росію

Але, що для нас у промові важливо і цікаво, – це згадки про Росію.

Байден зявив, що часи Сполучених Штатів, які здригалися перед агресивними діями Росії — втручанням у наші вибори, кібератаками, отруєнням своїх громадян — закінчилися.

Я дав зрозуміти президенту Путіну, що відрізняюся від мого попередника. Ми більше не будемо соромитися збільшувати тиск на Росію, захищаючи наші цінності і народ, — сказав президент США.

І цей момент виявився найяскравішим контрастом із Дональдом Трампом, який, завжди намагався всіляко уникнути критики російського президента.

Зокрема, Джо Байден у своїй промові кілька разів згадав ім’я Олексія Навального, який, за його словами, повинен бути негайно звільнений.

Попри це, Байден погодився, що у певних питаннях дуже важливо взаємодіяти з Москвою.

Наприклад, щодо запобігання ядерній війні. Нагадаємо, минулого тижня США і Росія продовжили дію Договору про стратегічні наступальні озброєння.

Тобто Байден показав, що інтереси США для нього на першому місці. Навряд чи слід очікувати якоїсь миттєвої конфронтації, — вважає Фрапонов.

Чого ще чекати від Джо Байдена, дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про шлях Джо Байден до президенства.

Фото: potus

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