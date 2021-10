Україна — плацдарм для США? Експерти розвінчали міфи про відносини Києва і Вашингтона

Путін нещодавно вихвалявся перезавантаженням відносин Росії та США.

Це неабияк збурило користувачів мережі.

А міфів про американсько-російські та українсько-американські взаємини в Інтернеті завжди вистачало.

Одні стверджують, що Байден лояльніший до Росії, ніж Трамп.

Інші переконані — Америка використовує Україну як плацдарм для стримування Кремля.

Ще інші кричать про те, що Вашингтону до Москви взагалі немає діла, оскільки їх головний ворог — це КНР.

Але як воно є насправді?

Ми обрали найцікавіші заяви, вдарили “серпом по міфах”, і разом із нашими експертами розібралися — де факти, а де — теорії змов!

Дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше експерти спростували міфи про Німеччину після Меркель.

Фото: joebiden, Офіційне інтернет-представництво Президента України

