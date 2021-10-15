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Video: Україна — плацдарм для США? Експерти розвінчали міфи про відносини Києва і Вашингтона

Путін нещодавно вихвалявся перезавантаженням відносин Росії та США. Це неабияк збурило користувачів мережі. А міфів про американсько-російські та українсько-американські взаємини в Інтернеті завжди вистачало. Одні стверджують, що Байден лояльніший до Росії, ніж Трамп. Інші переконані — Америка використовує Україну як плацдарм для стримування Кремля. Ще інші кричать про те, що Вашингтону до Москви взагалі немає діла, оскільки їх головний ворог — це КНР. [read_more_news] Але як воно є насправді? Ми обрали найцікавіші заяви, вдарили "серпом по міфах", і разом із нашими експертами розібралися — де факти, а де — теорії змов! Дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської. Нагадаємо, раніше експерти спростували міфи про Німеччину після Меркель. Фото: joebiden, Офіційне інтернет-представництво Президента України

Україна — плацдарм для США? Експерти розвінчали міфи про відносини Києва і Вашингтона
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Путін нещодавно вихвалявся перезавантаженням відносин Росії та США.

Це неабияк збурило користувачів мережі.

А міфів про американсько-російські та українсько-американські взаємини в Інтернеті завжди вистачало.

Одні стверджують, що Байден лояльніший до Росії, ніж Трамп.

Інші переконані — Америка використовує Україну як плацдарм для стримування Кремля.

Ще інші кричать про те, що Вашингтону до Москви взагалі немає діла, оскільки їх головний ворог — це КНР.

Також по темі: Військова місія ЄС в Україні: чого від неї чекати і як реагує Кремль Запуск Північного потоку-2 поставить Європу "на коліна"? Головні міфи про скандальний газопровід Кім Чен Ин хоче захопити світ? Експерти розвінчали міфи про КНДР

Але як воно є насправді?

Ми обрали найцікавіші заяви, вдарили “серпом по міфах”, і разом із нашими експертами розібралися — де факти, а де — теорії змов!

Дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше експерти спростували міфи про Німеччину після Меркель.

Фото: joebiden, Офіційне інтернет-представництво Президента України

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ICTV / Ранок / Україна — плацдарм для США? Експерти розвінчали міфи про відносини Києва і Вашингтона / 15.10.2021 12:57
15.10.2021 12:57

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