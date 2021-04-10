Що швидко приготувати на сніданок: 5 ідей із рецептами

Щоб приготувати ці сніданки, тобі знадобиться від 3 до 20 хвилин.
Що приготувати на сніданок, щоб було і швидко, і смачно, і корисно?
Ранок у Великому Місті зібрав 5 рецептів на швидку руку, які стануть для тебе справжньою знахідкою.
Рецепти сніданків
Яйця в авокадо
Час приготування – 20 хвилин
Інгредієнти
- Авокадо – 2 шт
- Яйця – 4 шт
- Сіль і перець за смаком
Приготування
- Розріж авокадо на половинки, дістань кісточки та трішки м’якоті (щоб вмістилося 1 яйце в кожну половинку).
- Вибий яйця у лунки, посоли, поперчи та постав у духовку.
- Через 15-20 хвилин сніданок буде готовий. Подавай зі свіжим хлібом та овочами.
Вівсянка з бананом у мікрохвильовці
Час приготування – 3 хвилини
Інгредієнти
- Банан – 1 шт
- Яйця – 1 шт
- Вівсяні пластівці – півсклянки
- Горіхи та фрукти для прикрашення.
Приготування
- Розімни банан разом із яйцем у кружці.
- Додай вівсянку і перемішай
- Постав у мікрохвильову піч на 2 хвилини.
- Прикрась горіхами та фруктами за смаком. Готово!
Білий смузі
Час приготування – 3 хвилини
Інгредієнти
- Яблука – 1 шт
- Стебло селери – 70 г
- Сир кисломолочний – 100 г
- Молоко 1,5% – 150 мл
Приготування
- Наріж яблука та селеру на великі шматки і переклади в чашу блендера.
- Додай сир і молоко і все ретельно перебий. Повинна вийти густа однорідна консистенція.
- Прикрась зеленню та смакуй.
Тости з авокадо і лососем
Час приготування – 10 хвилин
Інгредієнти
- Стиглий авокадо – 1 шт
- Тостовий хліб – 6 шматочків
- Лимонний сік – 2 ч.л.
- Сіль, чорний перець – за смаком
- Лосось – за бажанням
Приготування
- Розріж авокадо, видали кісточку та ложкою витягни м’якоть у глибоку тарілку.
- Додай лимонний сік, сіль та молотий чорний перець і розімни масу виделкою до однорідного стану.
- Обсмаж хліб на сухій сковороді або в тостері і намаж на нього авокадо-масу.
- За бажання на кожен тост можна покласти по шматочку слабосоленого лосося. Але смачно буде і без нього.
Сніданок у булочках
Час приготування – 20 хвилин.
Інгредієнти
- Булочки (білі або цільнозернові) – 2 шт
- Яйця – 2 шт
- Шинка – 50 г
- Твердий сир – 70 г
- Зелень, сіль та спеції – за смаком
Приготування
- Зріж верхню частину булочок і продави м’якушку всередину.
- Наріж шинку і зелень, натри сир на терці.
- Змішай половину сиру із шинкою і зеленню, додай сіль та спеції.
- Наповни булочки цією сумішшю, зверху вибий яйця (по 1 шт. на булочку)
- Запікай у духовці 15 хвилин.
Нагадаємо, раніше ми публікували рецепти страв на пару.
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