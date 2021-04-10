Що швидко приготувати на сніданок: 5 ідей із рецептами

Щоб приготувати ці сніданки, тобі знадобиться від 3 до 20 хвилин.

Що приготувати на сніданок, щоб було і швидко, і смачно, і корисно?

Ранок у Великому Місті зібрав 5 рецептів на швидку руку, які стануть для тебе справжньою знахідкою.

Рецепти сніданків

Яйця в авокадо

Час приготування – 20 хвилин

Інгредієнти

Авокадо – 2 шт

Яйця – 4 шт

Сіль і перець за смаком

Приготування

Розріж авокадо на половинки, дістань кісточки та трішки м’якоті (щоб вмістилося 1 яйце в кожну половинку). Вибий яйця у лунки, посоли, поперчи та постав у духовку. Через 15-20 хвилин сніданок буде готовий. Подавай зі свіжим хлібом та овочами.

Вівсянка з бананом у мікрохвильовці

Час приготування – 3 хвилини

Інгредієнти

Банан – 1 шт

Яйця – 1 шт

Вівсяні пластівці – півсклянки

Горіхи та фрукти для прикрашення.

Приготування

Розімни банан разом із яйцем у кружці. Додай вівсянку і перемішай Постав у мікрохвильову піч на 2 хвилини. Прикрась горіхами та фруктами за смаком. Готово!

Білий смузі

Час приготування – 3 хвилини

Інгредієнти

Яблука – 1 шт

Стебло селери – 70 г

Сир кисломолочний – 100 г

Молоко 1,5% – 150 мл

Приготування

Наріж яблука та селеру на великі шматки і переклади в чашу блендера. Додай сир і молоко і все ретельно перебий. Повинна вийти густа однорідна консистенція. Прикрась зеленню та смакуй.

Тости з авокадо і лососем

Час приготування – 10 хвилин

Інгредієнти

Стиглий авокадо – 1 шт

Тостовий хліб – 6 шматочків

Лимонний сік – 2 ч.л.

Сіль, чорний перець ­– за смаком

Лосось – за бажанням

Приготування

Розріж авокадо, видали кісточку та ложкою витягни м’якоть у глибоку тарілку. Додай лимонний сік, сіль та молотий чорний перець і розімни масу виделкою до однорідного стану. Обсмаж хліб на сухій сковороді або в тостері і намаж на нього авокадо-масу. За бажання на кожен тост можна покласти по шматочку слабосоленого лосося. Але смачно буде і без нього.

Сніданок у булочках

Час приготування – 20 хвилин.

Інгредієнти

Булочки (білі або цільнозернові) – 2 шт

Яйця – 2 шт

Шинка – 50 г

Твердий сир – 70 г

Зелень, сіль та спеції – за смаком

Приготування

Зріж верхню частину булочок і продави м’якушку всередину. Наріж шинку і зелень, натри сир на терці. Змішай половину сиру із шинкою і зеленню, додай сіль та спеції. Наповни булочки цією сумішшю, зверху вибий яйця (по 1 шт. на булочку) Запікай у духовці 15 хвилин.

Нагадаємо, раніше ми публікували рецепти страв на пару.

Фото: Unsplash

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