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ICTV Ранок 10.04.2021 08:20
10.04.2021 08:20
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Що швидко приготувати на сніданок: 5 ідей із рецептами


Щоб приготувати ці сніданки, тобі знадобиться від 3 до 20 хвилин.

Що приготувати на сніданок, щоб було і швидко, і смачно, і корисно?

Ранок у Великому Місті зібрав 5 рецептів на швидку руку, які стануть для тебе справжньою знахідкою.

Рецепти сніданків

Яйця в авокадо

Час приготування – 20 хвилин

Інгредієнти

  • Авокадо – 2 шт
  • Яйця – 4 шт
  • Сіль і перець за смаком

Приготування

  1. Розріж авокадо на половинки, дістань кісточки та трішки м’якоті (щоб вмістилося 1 яйце в кожну половинку).
  2. Вибий яйця у лунки, посоли, поперчи та постав у духовку.
  3. Через 15-20 хвилин сніданок буде готовий. Подавай зі свіжим хлібом та овочами.

Вівсянка з бананом у мікрохвильовці

Час приготування – 3 хвилини

Інгредієнти

  • Банан – 1 шт
  • Яйця – 1 шт
  • Вівсяні пластівці – півсклянки
  • Горіхи та фрукти для прикрашення.

Приготування

  1. Розімни банан разом із яйцем у кружці.
  2. Додай вівсянку і перемішай
  3. Постав у мікрохвильову піч на 2 хвилини.
  4. Прикрась горіхами та фруктами за смаком. Готово!
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Білий смузі

Час приготування – 3 хвилини

Інгредієнти

  • Яблука – 1 шт
  • Стебло селери – 70 г
  • Сир кисломолочний – 100 г
  • Молоко 1,5% – 150 мл

Приготування

  1. Наріж яблука та селеру на великі шматки і переклади в чашу блендера.
  2. Додай сир і молоко і все ретельно перебий. Повинна вийти густа однорідна консистенція.
  3. Прикрась зеленню та смакуй.

Тости з авокадо і лососем

Час приготування – 10 хвилин

Інгредієнти

  • Стиглий авокадо – 1 шт
  • Тостовий хліб – 6 шматочків
  • Лимонний сік – 2 ч.л.
  • Сіль, чорний перець ­– за смаком
  • Лосось – за бажанням

Приготування

  1. Розріж авокадо, видали кісточку та ложкою витягни м’якоть у глибоку тарілку.
  2. Додай лимонний сік, сіль та молотий чорний перець і розімни масу виделкою до однорідного стану.
  3. Обсмаж хліб на сухій сковороді або в тостері і намаж на нього авокадо-масу.
  4. За бажання на кожен тост можна покласти по шматочку слабосоленого лосося. Але смачно буде і без нього.

Сніданок у булочках

Час приготування – 20 хвилин.

Інгредієнти

  • Булочки (білі або цільнозернові) – 2 шт
  • Яйця – 2 шт
  • Шинка – 50 г
  • Твердий сир – 70 г
  • Зелень, сіль та спеції – за смаком

Приготування

  1. Зріж верхню частину булочок і продави м’якушку всередину.
  2. Наріж шинку і зелень, натри сир на терці.
  3. Змішай половину сиру із шинкою і зеленню, додай сіль та спеції.
  4. Наповни булочки цією сумішшю, зверху вибий яйця (по 1 шт. на булочку)
  5. Запікай у духовці 15 хвилин.

Нагадаємо, раніше ми публікували рецепти страв на пару.

Фото: Unsplash

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Теги: рецепти
10.04.2021 08:20



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