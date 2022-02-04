Що приготувати з грибів: рецепти смачних і корисних страв

Смачні та корисні страви з грибів, які не віднімуть у тебе дуже багато часу.

Обирай, що тобі більше до смаку – і не бійся експериментувати.

Рецепти грибних страв

Грибний пиріг на картопляному тісті

Інгредієнти

Основа:

Картопляне пюре – 400-500 г.

Тертий сир – 50 г.

Яйця – 1 шт.

Кукурудзяне (або звичайне) борошно – 50 г.

Начинка:

Гриби – 650 г.

Цибуля – 1 шт.

Заливка:

Йогурт – 150 г.

Яйця – 2 шт.

Приготування

1. Додай до пюре тертий сир, борошно і яйце та заміси тісто.

2. Наріж гриби та цибулю, обсмаж на сковороді. Посоли та поперчи за смаком.

3. Збий сметану та яйця, остуди і перемішай з грибами.

4. Розподіли тісто по формі, формуючи бортики. Влий начинку.

5. Випікай близько 45 хвили при температурі 180°С.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХУДЕЕМ ВМЕСТЕ В ЧАТЕ ПП (@ivlasevich2018) 25 Июл 2020 в 7:04 PDT

Фаршировані печериці

Інредієнти

Печериці – 1 кг.

Цибуля – 200 г.

Твердий сир – 200 г.

Сметана – 50 г.

Часник – 1 голівка.

Олія для смаження.

Сіль, перець за смаком.

Приготування

1. Почисть печериці та видали ніжки.

2. Капелюшки розклади на змащене олією деко.

3. Дрібно поріж ніжки печериць і цибулю, обсмаж, посоли і поперчи за смаком.

4. Змішай із сметаною і подрібненим часником.

5. Виклади суміш у шляпки та посип тертим сиром.

6. Випікай 20 хвилин при температурі 180°С.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Ребякова (@anna_mr81217) 4 Сен 2020 в 6:41 PDT

Грибний крем-суп

Інгредієнти

Гриби – 400 г.

Картопля – 4 шт.

Морква – 1 шт.

Цибуля – 3 шт.

Горіхи кеш`ю – 100 г (попередньо замочити).

Сіль, спеції – за смаком.

Приготування

1. Наріж цибулю та гриби і запечи в духовці протягом 20 хв.

2. Відвари моркву та картоплю.

3. Перебий у блендері кеш`ю з 450 мл води.

4. Змішай усі інгредієнти і перебий блендером до однорідної маси, якщо суп виходить занадто густим – додай ще води.

5. Прикрась і подавай.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диана. Жизнь в сториз!! (@mamadi_29) 8 Сен 2020 в 12:58 PDT

Жюльен з грибами – відеорецепт

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості грибів.

Фото: Pexels

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