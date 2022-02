Що приготувати з грибів: рецепти смачних і корисних страв

Смачні та корисні страви з грибів, які не віднімуть у тебе дуже багато часу.

Обирай, що тобі більше до смаку – і не бійся експериментувати.

Інгредієнти

Основа:

Начинка:

Заливка:

Приготування

1. Додай до пюре тертий сир, борошно і яйце та заміси тісто.

2. Наріж гриби та цибулю, обсмаж на сковороді. Посоли та поперчи за смаком.

3. Збий сметану та яйця, остуди і перемішай з грибами.

4. Розподіли тісто по формі, формуючи бортики. Влий начинку.

5. Випікай близько 45 хвили при температурі 180°С.

Інредієнти

Приготування

1. Почисть печериці та видали ніжки.

2. Капелюшки розклади на змащене олією деко.

3. Дрібно поріж ніжки печериць і цибулю, обсмаж, посоли і поперчи за смаком.

4. Змішай із сметаною і подрібненим часником.

5. Виклади суміш у шляпки та посип тертим сиром.

6. Випікай 20 хвилин при температурі 180°С.

Інгредієнти

Приготування

1. Наріж цибулю та гриби і запечи в духовці протягом 20 хв.

2. Відвари моркву та картоплю.

3. Перебий у блендері кеш`ю з 450 мл води.

4. Змішай усі інгредієнти і перебий блендером до однорідної маси, якщо суп виходить занадто густим – додай ще води.

5. Прикрась і подавай.

Жюльен з грибами – відеорецепт

Фото: Pexels

