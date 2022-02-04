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ICTV Ранок 04.02.2022 16:53
04.02.2022 16:53
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Що приготувати з грибів: рецепти смачних і корисних страв

Що приготувати з грибів: рецепти смачних і корисних страв

Смачні та корисні страви з грибів, які не віднімуть у тебе дуже багато часу.

Обирай, що тобі більше до смаку – і не бійся експериментувати.

Рецепти грибних страв

Грибний пиріг на картопляному тісті

Інгредієнти

Основа:

  • Картопляне пюре – 400-500 г.
  • Тертий сир – 50 г.
  • Яйця – 1 шт.
  • Кукурудзяне (або звичайне) борошно – 50 г.

Начинка:

  • Гриби – 650 г.
  • Цибуля – 1 шт.

Заливка:

  • Йогурт – 150 г.
  • Яйця – 2 шт.

Приготування

1. Додай до пюре тертий сир, борошно і яйце та заміси тісто.

2. Наріж гриби та цибулю, обсмаж на сковороді. Посоли та поперчи за смаком.

3. Збий сметану та яйця, остуди і перемішай з грибами.

4. Розподіли тісто по формі, формуючи бортики. Влий начинку.

5. Випікай близько 45 хвили при температурі 180°С.

 

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Публикация от ХУДЕЕМ ВМЕСТЕ В ЧАТЕ ПП (@ivlasevich2018)

Фаршировані печериці

Інредієнти

  • Печериці – 1 кг.
  • Цибуля – 200 г.
  • Твердий сир – 200 г.
  • Сметана – 50 г.
  • Часник – 1 голівка.
  • Олія для смаження.
  • Сіль, перець за смаком.
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Приготування

1. Почисть печериці та видали ніжки.

2. Капелюшки розклади на змащене олією деко.

3. Дрібно поріж ніжки печериць і цибулю, обсмаж, посоли і поперчи за смаком.

4. Змішай із сметаною і подрібненим часником.

5. Виклади суміш у шляпки та посип тертим сиром.

6. Випікай 20 хвилин при температурі 180°С.

 

 

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Публикация от Анна Ребякова (@anna_mr81217)

Грибний крем-суп

Інгредієнти

  • Гриби – 400 г.
  • Картопля – 4 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Цибуля – 3 шт.
  • Горіхи кеш`ю – 100 г (попередньо замочити).
  • Сіль, спеції – за смаком.

Приготування

1. Наріж цибулю та гриби і запечи в духовці протягом 20 хв.

2. Відвари моркву та картоплю.

3. Перебий у блендері кеш`ю з 450 мл води.

4. Змішай усі інгредієнти і перебий блендером до однорідної маси, якщо суп виходить занадто густим – додай ще води.

5. Прикрась і подавай.

 

 

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Публикация от Диана. Жизнь в сториз!! (@mamadi_29)

Жюльен з грибами – відеорецепт

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості грибів.

Фото: Pexels

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Теги: корисні поради, рецепти
04.02.2022 16:53



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