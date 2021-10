Кожен українець винен по $10 тисяч? Експерти розвінчали головні міфи про МВФ

Міфів про транш МВФ Україні в Інтернеті валом.

Одні припускають, що МВФ — це зовнішнє управління державою.

Інші переконані — без грошей Міжнародного валютного фонду Україна не протягне.

Ще інші взагалі ставляться до нього з глибокою недовірою, адже чули десь, що кожен українець, включно з новонародженими, винен МВФ по $10 тис.

Ми обрали найгарячіші коменти про допомогу МВФ для України.

Вдарили серпом по міфах.

І разом з нашими експертами розібралися, де факти, а де — відверта брехня і маніпуляції Кремля!

Дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Фото: Pexels

