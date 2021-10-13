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Video: Кожен українець винен по $10 тисяч? Експерти розвінчали головні міфи про МВФ

Міфів про транш МВФ Україні в Інтернеті валом. Одні припускають, що МВФ — це зовнішнє управління державою. Інші переконані — без грошей Міжнародного валютного фонду Україна не протягне. Ще інші взагалі ставляться до нього з глибокою недовірою, адже чули десь, що кожен українець, включно з новонародженими, винен МВФ по $10 тис. [read_more_news] Ми обрали найгарячіші коменти про допомогу МВФ для України. Вдарили серпом по міфах. І разом з нашими експертами розібралися, де факти, а де — відверта брехня і маніпуляції Кремля! Дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської. Нагадаємо, раніше ми спростовували міфи про Німеччину після Меркель. Фото: Pexels

Кожен українець винен по $10 тисяч? Експерти розвінчали головні міфи про МВФ
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Міфів про транш МВФ Україні в Інтернеті валом.

Одні припускають, що МВФ — це зовнішнє управління державою.

Інші переконані — без грошей Міжнародного валютного фонду Україна не протягне.

Ще інші взагалі ставляться до нього з глибокою недовірою, адже чули десь, що кожен українець, включно з новонародженими, винен МВФ по $10 тис.

Також по темі: Лукашенко водить Кремль за ніс? Експерти розвінчали головні міфи про аншлюс Білорусі Запуск Північного потоку-2 поставить Європу "на коліна"? Головні міфи про скандальний газопровід Кім Чен Ин хоче захопити світ? Експерти розвінчали міфи про КНДР

Ми обрали найгарячіші коменти про допомогу МВФ для України.

Вдарили серпом по міфах.

І разом з нашими експертами розібралися, де факти, а де — відверта брехня і маніпуляції Кремля!

Дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми спростовували міфи про Німеччину після Меркель.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Кожен українець винен по $10 тисяч? Експерти розвінчали головні міфи про МВФ / 13.10.2021 12:10
13.10.2021 12:10

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