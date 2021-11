Шотландія готується відокремитися. Як Росія підігріває сепаратизм у Великій Британії

Як Росія втручається у внутрішні справи Великої Британії.

Кремль продовжує каламутити воду на Британських островах і підштовхувати Шотландію до незалежності від Лондона.

Тамтешніх сепаратистів Москва може використати, зокрема, і для початку війни.

Уряд Шотландії, де першу скрипку грають сепаратисти, знову заговорив про проведення референдуму про незалежність від корони.

Але в Лондоні попереджають: незалежна Шотландія виявиться надто слабкою для того, щоб захистити себе від агресії з боку Росії, яка давно вже втручається у справи шотландців.

Голова шотландського уряду Нікола Старджен вважає, що у 2023 році можна буде провести новий референдум про вихід зі складу королівства і серйозно розраховує, що цього разу за розрив із Лондоном висловиться більшість шотландців.

У британському кабміні впевнені, що Путін кровно зацікавлений у розвалі королівства, що відторгнення Шотландії – це один із головних пунктів програми Москви з роз’єднання демократичного світу, перетворення консолідованого єдиного Заходу на збори держав, що легко довіряють одна одній, або легко зазнають стороннього впливу.

І це не пусті слова.

Дивіться у сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського.

Фото: Unsplash

