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ICTV Ранок 17.08.2021 11:00
17.08.2021 11:00
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Андрій Рева про “ЗеБардак” та проблеми пенсійної реформи: ексклюзив з екс-міністром | 33 за 3

Андрій Рева про “ЗеБардак” та проблеми пенсійної реформи: ексклюзив з екс-міністром | 33 за 3

“ЗеБардак” — так екс-мінстр соцполітики Андрій Рева описав сучасну Україну.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання ведучої Олександри Кучеренко про зміни при в нинішній владі, Рева відповів:

Обіцянки. Казали, що закінчать епоху бідності, а по факту бідність тільки за 2020 рік зросла на 10 пунктів.

Екс-мінстр вважає, що мінімальна зарплата у 7 тисяч гривень — це реальність, але не з цим урядом, а роботу міністерки соцполітики оцінює у -1 з 5 балів.

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Своїм найбільшим досягненням на урядовій посаді вважає зростанням мінімальної зарплати втричі.

А про найбільшу перешкоду в роботі каже так:

Спротив тих людей, які присмоктався до бюджетної кормушки і десятиліттями з неї годувалися.

За скільки років наша країна стане соціально орієнтованою?

На що б Рева пожертвував 100 тис грн?

І яка пенсія очікує на самого екс-міністра соцполітики?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рубриці “33 за 3” інтерв’ю дав новий прессекретар президента.

Фото: Урядовий Портал, aakucherenko

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Теги: 33 за 3, Олександра Кучеренко
17.08.2021 11:00



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