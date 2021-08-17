Андрій Рева про “ЗеБардак” та проблеми пенсійної реформи: ексклюзив з екс-міністром | 33 за 3

“ЗеБардак” — так екс-мінстр соцполітики Андрій Рева описав сучасну Україну.
Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
На запитання ведучої Олександри Кучеренко про зміни при в нинішній владі, Рева відповів:
Обіцянки. Казали, що закінчать епоху бідності, а по факту бідність тільки за 2020 рік зросла на 10 пунктів.
Екс-мінстр вважає, що мінімальна зарплата у 7 тисяч гривень — це реальність, але не з цим урядом, а роботу міністерки соцполітики оцінює у -1 з 5 балів.Також по темі: Коли Україна прийматиме Олімпійські ігри? Ексклюзив з міністром молоді та спорту | 33 за 3 Коли прийде кінець "епохи бідності"? Ексклюзивне інтерв'ю міністерки соцполітики | 33 за 3 Лілія Гриневич про ЗНО і корупцію під час вступу — інтерв'ю екс-міністерки освіти | 33 за 3
Своїм найбільшим досягненням на урядовій посаді вважає зростанням мінімальної зарплати втричі.
А про найбільшу перешкоду в роботі каже так:
Спротив тих людей, які присмоктався до бюджетної кормушки і десятиліттями з неї годувалися.
За скільки років наша країна стане соціально орієнтованою?
На що б Рева пожертвував 100 тис грн?
І яка пенсія очікує на самого екс-міністра соцполітики?
Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше у рубриці “33 за 3” інтерв’ю дав новий прессекретар президента.
Фото: Урядовий Портал, aakucherenko