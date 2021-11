РФ боїться вступу України в НАТО? Чи правдиві міфи про Північноатлантичний альянс

Все, що треба знати про НАТО.

Здогадок про Північноатлантичний Альянс в інтернеті — чимало!

Ми обрали найцікавіші заяви, вдарили “серпом по міфах”, і разом з нашими експертами розібралися — де факти, а де — теорії змов!

Директор аналітичного центру “Політика” Микола Давидюк переконаний, що це правда. Він каже:

“Росія закомплексована зі своїм сьогоднішнім політичним керівництвом, яке бачить НАТО виключно як ідеологічну зброю, і боїться приближення даного блоку до своїх кордонів, через що готове навіть йти на дуже крайні міри. Кремль постійно залякує цим і Україну, і багато інших країн”.

Голова ГО “Центр прикладних досліджень” Андрій Каракуц теж погоджується з цією думкою.

“Росія зацікавлена у тому, щоб Україна була сірою зоною без жодних військових баз інших держав на своїй території. Багато хто вважає, що саме з цією метою РФ продовжує зберігати військову присутність на Донеччині та Луганщині і використовує тимчасово окупований Крим для того, щоб підривати стабільність європейської безпеки”, — розповідає він.

“РФ одразу після спроби анексії Криму фактично загрожувала світу ядерною війною. Вона постійно брязкає зброєю, на кордонах проводить навчання. Через що ті європейські держави, які не вкладають великі кошти у розвиток своїх збройних сил, просто побоюються, що приєднання України до НАТО матиме прямий військовий конфлікт з РФ. Ну, і РФ постійно натякає на те, що це можливо”, — пояснює експерт.

“Це не підтверджений факт, але деякі країни готові підігрувати Росії, уже перебуваючи в НАТО. І ми їх, до речі, всі прекрасно знаємо”, — каже Микола Давидюк.

А за словами Андрія Каракуца, із явищем шпигунства навіть борються:

“Відомо, що висилають так званих російських дипломатів, а насправді шпигунів. І в останні якраз декілька років, можна побачити, що ці висилки дипломатів стають все більш і більш масштабними, і Росія насправді зараз стикається з проблемами для ведення своєї шпигунської діяльності проти країн НАТО та проти країн ЄС”.

Чи правда, що через протистояння Росії і Нато світ — на межі третьої світової війни?

І невже статус союзника США допоможе Україні вступити в НАТО?

Дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

