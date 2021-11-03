РФ боїться вступу України в НАТО? Чи правдиві міфи про Північноатлантичний альянс

Все, що треба знати про НАТО.

Здогадок про Північноатлантичний Альянс в інтернеті — чимало!

Ми обрали найцікавіші заяви, вдарили “серпом по міфах”, і разом з нашими експертами розібралися — де факти, а де — теорії змов!

Чи правдиві міфи про НАТО?

“Росія боїться вступу України в НАТО”

Директор аналітичного центру “Політика” Микола Давидюк переконаний, що це правда. Він каже:

“Росія закомплексована зі своїм сьогоднішнім політичним керівництвом, яке бачить НАТО виключно як ідеологічну зброю, і боїться приближення даного блоку до своїх кордонів, через що готове навіть йти на дуже крайні міри. Кремль постійно залякує цим і Україну, і багато інших країн”.

Голова ГО “Центр прикладних досліджень” Андрій Каракуц теж погоджується з цією думкою.

“Росія зацікавлена у тому, щоб Україна була сірою зоною без жодних військових баз інших держав на своїй території. Багато хто вважає, що саме з цією метою РФ продовжує зберігати військову присутність на Донеччині та Луганщині і використовує тимчасово окупований Крим для того, щоб підривати стабільність європейської безпеки”, — розповідає він.

“НАТО не приймає Україну через залякування з боку Росії”

Андрій Каракуц каже, що це факт, а не міф.

“РФ одразу після спроби анексії Криму фактично загрожувала світу ядерною війною. Вона постійно брязкає зброєю, на кордонах проводить навчання. Через що ті європейські держави, які не вкладають великі кошти у розвиток своїх збройних сил, просто побоюються, що приєднання України до НАТО матиме прямий військовий конфлікт з РФ. Ну, і РФ постійно натякає на те, що це можливо”, — пояснює експерт.

“Росія використовує членство деяких країн у НАТО для шпигунства”

“Це не підтверджений факт, але деякі країни готові підігрувати Росії, уже перебуваючи в НАТО. І ми їх, до речі, всі прекрасно знаємо”, — каже Микола Давидюк.

А за словами Андрія Каракуца, із явищем шпигунства навіть борються:

“Відомо, що висилають так званих російських дипломатів, а насправді шпигунів. І в останні якраз декілька років, можна побачити, що ці висилки дипломатів стають все більш і більш масштабними, і Росія насправді зараз стикається з проблемами для ведення своєї шпигунської діяльності проти країн НАТО та проти країн ЄС”.

Чи правда, що через протистояння Росії і Нато світ — на межі третьої світової війни?

І невже статус союзника США допоможе Україні вступити в НАТО?

Дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше експерти спростували міфи про Німеччину після Меркель.

Фото: Unsplash

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