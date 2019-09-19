Бред Пітт знявся у кіно про космос – рецензія на фільм До зірок

19 вересня 2019 року на широкі екрани виходить новий фільм про космос – До зірок, де головну роль зіграв Бред Пітт.

Ранок у Великому Місті вже бачили прем’єру та підготували власну рецензію на новинку кінематографу.

Чи варто йти на нову стрічку з Піттом та що очікувати від кіно — далі у матеріалі.

Людей розбалували космічною темою. Ще у 2013 році фільм Гравітація з Сандрою Баллок змінив гру, через що наукові фантасти вимушені були працювати більше, ніж раніше, аби чимось здивувати нас.

При тому, що космос ще не вивчений досконало, дехто вже вказує, що жанр досягнув піку. Тут панують Чужий, Марсіянин, Стартрек, Геошторм, Зоряні війни, Пасажири і, звичайно, Інтерстеллар.

Тоді режисер Джеймс Грей починає контратаку — бере у нову ідею одного з найвідоміших акторів на головну роль і оголошує До зірок найреалістичнішим зображенням космосу за всю історію.

І в нього дійсно виходить створити хороший фільм: прекрасне небесне обрамлення, візуальні ефекти “без швів” та напруга, яка захоплює подих ще з перших хвилин, коли інженер армійського корпусу Рой Макбрайд (Пітт) починає свій робочий ранок ззовні космічної станції США.

На деяких кадрах використали справжні фотографії поверхні Місяця.

У стрічці зобразили майбутнє, яке здається впізнаваним і глибоко реалістичним.

Якщо ви не цікавилися темою космосу, то 100-відсотково вважали б, що зараз ми маємо таку ж картину.

Режисеру вдалося показати “науковий факт майбутнього” замість наукової фантастики.

Атмосферу фільму створює ще низка сценарних та режисерських ходів.

Наприклад, фільм просякнутий напруженим спокоєм. Так, такий собі оксиморон, але глибоко спокійний Пітт, мінімальне музичне оформлення, макроплани, певна затягнутість та песимістичні думки головного героя створюють саме таке відчуття.

Через серйозний сум Роя передають ідею погіршення космічної ери у фільмі та демонструють внутрішню тягу людини до суспільства та сім’ї.

І, так, Бред Пітт у свої 55 років виглядав круто. Цього важко не помітити.

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Якщо після фільму Троя він став взірцем краси парубка для багатьох, то стрічка До зірок гордо демонструє, що чоловікові личать роки.

Думаю, він навіть претендуватиме на Оскар за роль Роя, але чомусь певна, що й не отримає його. А за візуальні ефекти – цілком можливо.

Окрім Пітта, у кіно є ще кілька відомих акторів Голлівуду — Томмі Лі Джонс, Дональд Сазерленд, Рут Негга і Лів Тайлер.

До речі, через часто нечітку і другорядну Тайлер, яка грала дружину героя Пітта, знову ж таки майстерно показали настрій Роя і своєрідно описували його.

Фільм До зірок не є масовим, тому зайде далеко не всім глядачам.

У будь-якому випадку, стрічку необхідно бачити на великому екрані, бажано на найбільшому з доступних, у поєднанні з гучною звуковою системою.

До зірок — екзистенційна, але водночас інтимна історія, яка візуально увібрала в собі краще від Гравітації Альфонсо Куарона, Марсіанина Рідлі Скотта та Першої людини Демієна Шазелла.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті писав про найкращі сімейні фільми, які можна подивитися ввечері у домашній атмосфері.

Фото: IMDb

Трейлер: Ukrainian Film Distribution

Валерія Маліцька

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