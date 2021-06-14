Такий різний, але все одно прекрасний: найкращі фільми з Бредом Піттом

Бреду Пітту скоро виповниться 58 років, але він все одно залишається підкорювачем жіночих сердець.

За свою акторську кар’єру голлівудський красунчик зіграв чимало знакових ролей.

Тож Ранок у Великому Місті підготував для тебе 8 кращих фільмів з Бредом Піттом.

12 мавп (1995)

За роль у цьому фільмі молодий Бред отримав свою першу номінацію на «Оскар».

Американська антиутопія режисера Террі Гілліама.

Сюжет розповідає нам про Землю, яка перебуває на межі знищення. Адже невиліковний вірус, що панував на планеті до 2035 року, вбив 5 мільярдів людей.

Люди, що врятувалися, змушені були жити під землею.

Злодій на ім’я Джеймс Коул, засуджений на 25 років за зухвалість і непокору владі, був обраний «добровольцем» для відправлення на поверхню за збором зразків біологічного життя, за це йому пообіцяли амністію.

Коул проходить обстеження і виходить на поверхню для збору зразків. Пізніше йому пропонують більш небезпечну роботу.

Джеймс повинен відправитися в небезпечну подорож на машині часу у 1996 рік, коли розпочалася епідемія.

Бійцівський клуб (1999)

Перше правило бійцівсього клубу: не згадувати про бійцівський клуб.

Крилата фраза, яку подарував світу Бійцівський клуб, і яка за своє існування зазнавала багато змін відповідно до ситуації.

Молодий Бред Пітт блискуче відіграв свою роль, разом з напарниками — Едвардом Нортаном та неймовірною Геленою Бонем Картер.

Девід Фінчер, режисер фільму, описує його як чорну комедію.

А сам фільм розповідає про конфлікт молодого покоління і системи цінностей споживацького суспільства, який був втілений у метафорі фізичного насильства.

Безіменний головний герой є звичайним пересічним обивателем, який разом зі своїм приятелем Тайлером Дерденом (Бред Пітт) організовує підпільний бійцівський клуб.

Великий куш (2000)

Ще одна чорна комедія, в якій знявся Бред, від режисера Гая Річі.

За сюжетом, банда грабіжників, один з яких — Френкі «Чотири пальці», грабує єврейську контору в Антверпені.

Серед коштовностей є діамант вагою 84 карати.

Щоб продати кілька дрібних діамантів, Френкі долає довгишй шлях до Нью-Йорка, і ,звичайно, не оминає дорогою Лондон.

У цей час власники залу ігрових автоматів і нелегальні боксерські промоутери готують до бою Пишного Джорджа з бійцем місцевого кримінального авторитета.

Турок дає Томмі десять тисяч фунтів і доручає йому поїхати до «циганського табора» за містом, щоб купити у ірландського цигана-боксера Міккі (Бред Пітт) новий будинок на колесах, аби надалі здійснити свої плани.

Так, сюжет фільму закручений, тож дивитися його треба уважно, але фільм того вартий.

У 2020 році, у рейтингу IMDb, «Найкращі 250 фільмів», Великий Куш займав 103 позицію.

Трилогія про друзів Оушена (2001, 2004, 2007)

Кримінальний трилер, який здобув багато фанатів по всьому світу.

Перша частина розповідає нам про найскладніше пограбування казино в історії.

Денні Оушен, який щойно вийшов з в’язниці, хоче викрасти 150 млн доларів з трьох найбільших казино Лас-Вегаса.

Всього за одну ніч Денні підбирає команду «спеціалістів», здатних здійснити цей зухвалий замах.

На цю авантюру погодився першокласний шулер, молодий кишеньковий злодій та геніальний руйнівник, а в Оушена є геніальний план.

А який акторський склад у цьому фільмі: Джордж Клуні, Джулія Робертс, Метт Деймон та, звичайно Бред Пітт.

Чи вдасться їм це зробити? І що буде в інших частинах, чому з новим фільмом в Оушена з’являється новий друг? — вам сподобається.

Містер і Місіс Сміт (2005 рік)

Хто не знає цей легендарний момент «на прийомі у психолога»? Скільки фільмів його копіювало, його також використовують і в кліпах, і в комедійних сценах.

Молода пара випадково зустрічається «на відпочинку», без тями закохується і швидко одружується.

Вдень — небезпечні шпигуни, які безжалісно виконують завдання, ввечері — зразкові сім’янини, які міняють інтер’єр та ходять до сусідів на дні народження.

Все змінюється в один момент, коли шпигунське подружжя з конкуруючих агентств відправляють на одне завдання.

Бред Пітт та його напраниця Анджеліна Джолі справилися зі своїми ролями на всі 100%. А Бред вкотре підтвердив свій титул «викрадач жіночих сердець», адже багато жінок хотіли б собі такого містера Сміта.

Загадкова історія Бенджеміна Баттона (2008)

Акторська гра Бреда Пітта в цьому фільмі перевершує всі очікування.

Актор розкривається для аудиторія зовсім з іншого боку. Він довів, що може грати не тільки в жанрі бойовиків.

Фільм заснований на однойменному оповіданні Френсіса Скотта Фіцжеральда.

Бенджамін Баттон народжується у вісімдесятирічному віці на початку ХХ століття, в день закінчення Першої світової війни.

Головний герой починає жити у зворотному порядку: народжується старим і молодіє з кожним днем. Згодом стикається зі складнощами, коли закохується в десятирічну дівчинку Дейзі.

До речі, напарницею Бреда у цьому фільмі стала дворазова лауреатка премії «Оскар» – Кейт Бланшет.

Гра на пониження (2015)

Біографічний фільм, який поєднує в собі драму і комедію, знятий Адамом Мак-Кеєм.

Компанію у цьому фільму Бреду Пітту склали Райан Гослінг, Крістіан Бейл та Стів Керелл.

У 2005 році ексцентричний менеджер гедж-фонду Майкл Беррі усвідомлює, що ринок іпотечного кредитування США надзвичайно нестабільний та базується на високоризикових кредитах людям, що можуть мати складнощі з їх поверненням.

Передбачаючи обвал ринку (що стався 2007 року), він розуміє, що може заробити, уклавши кредитні дефолтні свопи, що дозволять йому зіграти на падінні іпотечного ринку.

Він відвідує кілька банків зі своєю пропозицією, і банки, переконані в стабільності іпотечного ринку, погоджуються на це.

Але якби ж було все так просто, то і фільму не було б, правда?

Одного разу в Голлівуді (2019)

У рік виходу цей фільм наробив багато галасу.

Легендарний Леонардо Ді Капріо, голлівдуський красень Бред Пітт, Марго Роббі, яка перебуває на піку своєї популярності, та ще й режисер Квентін Тарантіно.

Оце так! Цей фільм був номінований на «Оскар», наш красунчик Бред — також.

Він таки отримав Оскар за кращу чоловічу роль другого плану. Тож цей фільм точно вартий вашої уваги.

Стрічка розповідає історію про телевізійного актора Ріка Долтона 1969 року в Лос-Анджелесі та його дублера Кліффа Бута, і як вони просуваються через мінливу кіноіндустрію.

Нагадаємо, що раніше ми писало про найкращі фільми з Томом Гарді.

Богдана Макалюк

Фото: IMDb

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