Лукашенко нацьковує нелегалів на Європу. Що він задумав?

Європі загрожує нова міграційна криза.

Держави вводять надзвичайний стан і будують паркани.

А звинувачують у всьому Лукашенка.

Білоруський диктатор пропускає мігрантів через свої кордони у Європу, аби дестабілізувати ЄС.

ЗМІ пишуть, це може бути помстою за санкції, які Брюссель ввів проти Мінська.

На кордоні Польща-Білорусь десятки мігрантів з Близького сходу намагаються прорватися через колючий дріт, та стати європейцями.

Жителі Іраку, Ірану, Сирії та інших держав намагаються потрапити з території Білорусі до Євросоюзу також через Литву та Латвію.

Такий шлях обрали шукачі кращого життя не випадково, їм підказав не хто інший, як самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

Політолог Тарас Березовець розповідає:

Та окрім помсти за санкції у Лукашенка є аж 2 вагомі причини покривати «міграційний бізнес».

Навесні після оприлюднення гучного розслідування журналістів стало відомо, що Лукашенко буквально контрабандний “король”.

Контролюючи і покриваючи незаконні потоки, Лукашенко та наближені заробляли у середньому близько 200 мільйонів євро на рік.

Із введенням санкцій проти псевдоочільника Білорусі та його найближчих людей, цей канал заробітку перекрився.

Польські ЗМІ пишуть, що гібридну атаку у вигляді мігрантів Лукашенко провернув не один, а за прямої підтримки свого наставника Путіна.

Причому для останнього використовувати міграційні потоки як гібридну зброю – звичне явище.

Навіщо Лукашенку міграційна криза в ЄС?

Як Лукашенко надумав “підірвати” Європу?

Детальніше дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

