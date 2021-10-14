Лукашенко нацьковує нелегалів на Європу. Що він задумав?

Європі загрожує нова міграційна криза.

Держави вводять надзвичайний стан і будують паркани.

А звинувачують у всьому Лукашенка.

Білоруський диктатор пропускає мігрантів через свої кордони у Європу, аби дестабілізувати ЄС.

ЗМІ пишуть, це може бути помстою за санкції, які Брюссель ввів проти Мінська.

На кордоні Польща-Білорусь десятки мігрантів з Близького сходу намагаються прорватися через колючий дріт, та стати європейцями.

З напливом нелегалів останні місяці бореться не лише Польща.

Жителі Іраку, Ірану, Сирії та інших держав намагаються потрапити з території Білорусі до Євросоюзу також через Литву та Латвію.

Такий шлях обрали шукачі кращого життя не випадково, їм підказав не хто інший, як самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

Політолог Тарас Березовець розповідає:

— Причетність Олександра Лукашенка до організації цілих міграційних стежок вже доведених кількома журналістськими розслідуваннями, після того як були накладені жорсткі санкції на самого Лукашенка і його найближчих генералів.

Та окрім помсти за санкції у Лукашенка є аж 2 вагомі причини покривати «міграційний бізнес».

Навесні після оприлюднення гучного розслідування журналістів стало відомо, що Лукашенко буквально контрабандний “король”.

Контролюючи і покриваючи незаконні потоки, Лукашенко та наближені заробляли у середньому близько 200 мільйонів євро на рік.

Із введенням санкцій проти псевдоочільника Білорусі та його найближчих людей, цей канал заробітку перекрився.

— Він переключився на схему організації переміщення нелегальних мігрантів території Білорусі на сусідню Польщу і Литву. В першу чергу, це відновлення тих потоків тіньових, які він раніше заробляв, — говорить експерт.

Польські ЗМІ пишуть, що гібридну атаку у вигляді мігрантів Лукашенко провернув не один, а за прямої підтримки свого наставника Путіна.

Причому для останнього використовувати міграційні потоки як гібридну зброю – звичне явище.

Навіщо Лукашенку міграційна криза в ЄС?

Як Лукашенко надумав “підірвати” Європу?

Детальніше дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що експерти розвінчали головні міфи про аншлюс Білорусі.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

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