У Росії її наживаються на коронавірусі. Хто і як «кришує» бізнес на пандемії?

Як “Кремлівські” лікарні наживаються на хворих коронавірусом.
У Росії — черговий антирекорд.
27 жовтня зафіксували понад 1 100 смертей від COVID-19, а понад 36,5 з тисяч росіян інфікувалися.
Місць у лікарнях катастрофічно не вистачає.
І саме на їхньому дефіциті у Росії одразу вирішили підзаробити.
Схема заробітку лікарень
Офіційно лікування коронавірусної інфекції в Росії безкоштовне.
Утім, журналісти-розслідувачі російської служби ВВС з’ясували — в Москві налагодили цілу інфраструктуру платного лікування коронавірусу.
Такі послуги надають не тільки приватні клініки, а й так звані “кремлівські”, державні лікарні.
Цінник за лікування в стаціонарі може сягнути кількох мільйонів рублів.
Частина пацієнтів віддає гроші добровільно, адже місце з киснем в російській лікарні нині дійсно “на вагу золота”.
Та дехто все ж намагається потім повернути “видурене” через суд як от житель Москви Максим Бобровський.
У розмові чоловік розповів журналістам, що заразився короною, поки лікувався в стаціонарі, куди поступив з болями в спині.
Відтак, його перевели в інший медзаклад — одну з найстаріших лікарень Управління справами президента РФ, Волинську клінічну лікарню №1.
Вона, як пишуть, знаходиться поруч з колишньою дачею Сталіна, тут часто лікуються російські топ-чиновники.
За словами Бобровського:
— Палати нічим не відрізнялися, окрім ціни — 70 тисяч рублів за добу – це майже вдесятеро дорожче за лікування в нековідному відділенні.
Загалом лікування обійшлося в понад мільйон рублів.
Тоді як за тарифами програми обов’язкового медичного страхування, яка діє на території РФ, вартість лікування хворого на COVID-19, в стаціонарі — 220 тисяч рублів.
Трохи дорожче, якщо пацієнту знадобилися додаткові препарати — 270 тисяч.Також по темі: Коли закінчиться пандемія коронавірусу? Вчені зробили сенсаційну заяву Пандемія — зброя для скорочення населення? Експерти спростували головні коронаміфи Лукашенко проти масок та вакцинації: чим обернеться дурість білоруського диктатора
Хто ж виступає “скарбничим” в схемі платної госпіталізації хворих на коронавірус?
Хто і як в РФ наживається на пандемії коронавірусу?
Детальніше дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому росіяни не хочуть робити щеплення вакцинами місцевого розливу.
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