У Росії її наживаються на коронавірусі. Хто і як «кришує» бізнес на пандемії?

Як “Кремлівські” лікарні наживаються на хворих коронавірусом.

У Росії — черговий антирекорд.

27 жовтня зафіксували понад 1 100 смертей від COVID-19, а понад 36,5 з тисяч росіян інфікувалися.

Місць у лікарнях катастрофічно не вистачає.

І саме на їхньому дефіциті у Росії одразу вирішили підзаробити.

Офіційно лікування коронавірусної інфекції в Росії безкоштовне.

Утім, журналісти-розслідувачі російської служби ВВС з’ясували — в Москві налагодили цілу інфраструктуру платного лікування коронавірусу.

Такі послуги надають не тільки приватні клініки, а й так звані “кремлівські”, державні лікарні.

Частина пацієнтів віддає гроші добровільно, адже місце з киснем в російській лікарні нині дійсно “на вагу золота”.

Та дехто все ж намагається потім повернути “видурене” через суд як от житель Москви Максим Бобровський.

У розмові чоловік розповів журналістам, що заразився короною, поки лікувався в стаціонарі, куди поступив з болями в спині.

Відтак, його перевели в інший медзаклад — одну з найстаріших лікарень Управління справами президента РФ, Волинську клінічну лікарню №1.

Вона, як пишуть, знаходиться поруч з колишньою дачею Сталіна, тут часто лікуються російські топ-чиновники.

За словами Бобровського:

Загалом лікування обійшлося в понад мільйон рублів.

Тоді як за тарифами програми обов’язкового медичного страхування, яка діє на території РФ, вартість лікування хворого на COVID-19, в стаціонарі — 220 тисяч рублів.

Трохи дорожче, якщо пацієнту знадобилися додаткові препарати — 270 тисяч.

Хто ж виступає “скарбничим” в схемі платної госпіталізації хворих на коронавірус?

Хто і як в РФ наживається на пандемії коронавірусу?

