Лукашенко проти масок та вакцинації: чим обернеться дурість білоруського диктатора

Лукашенко скасував масковий режим в Білорусі.

Як і будь-який диктатор, Олександр Лукашенко полюбляє часом показати свою демократичність і близкість до народу.

От почув десь, що є незадоволені тим, що в громадських місця потрібно носити маску і широким жесторм цю вимогу скасував.

А його прибічники чимшвидше стараються зламати всю систему проти пандемії.

Жарти Лукашенка про коронавірус, його халатне ставлення до ситуації, знатно пошатнуло рейтинг білоруського диктатора в минулому році.

І замість того, щоб визнати свої помилки і взятися за медицину, самопроголошений президент Білорусі прирік країну на нові жертви.

То як саме Лукашенко використовує пандемію коронавірусу для підвищення власного рейтингу?

