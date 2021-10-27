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Video: Лукашенко проти масок та вакцинації: чим обернеться дурість білоруського диктатора

Лукашенко скасував масковий режим в Білорусі. Як і будь-який диктатор, Олександр Лукашенко полюбляє часом показати свою демократичність і близкість до народу. От почув десь, що є незадоволені тим, що в громадських місця потрібно носити маску і широким жесторм цю вимогу скасував. А його прибічники чимшвидше стараються зламати всю систему проти пандемії. Жарти Лукашенка про коронавірус, його халатне ставлення до ситуації, знатно пошатнуло рейтинг білоруського диктатора в минулому році. І замість того, щоб визнати свої помилки і взятися за медицину, самопроголошений президент Білорусі прирік країну на нові жертви. [read_more_news] То як саме Лукашенко використовує пандемію коронавірусу для підвищення власного рейтингу? Подробиці у відео. Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо Лукашенко нацьковує нелегалів на Європу. Фото: Офіційні мережеві ресурси президента Білорусі

Лукашенко проти масок та вакцинації: чим обернеться дурість білоруського диктатора
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Лукашенко скасував масковий режим в Білорусі.

Як і будь-який диктатор, Олександр Лукашенко полюбляє часом показати свою демократичність і близкість до народу.

От почув десь, що є незадоволені тим, що в громадських місця потрібно носити маску і широким жесторм цю вимогу скасував.

А його прибічники чимшвидше стараються зламати всю систему проти пандемії.

Жарти Лукашенка про коронавірус, його халатне ставлення до ситуації, знатно пошатнуло рейтинг білоруського диктатора в минулому році.

І замість того, щоб визнати свої помилки і взятися за медицину, самопроголошений президент Білорусі прирік країну на нові жертви.

Також по темі: Лукашенко водить Кремль за ніс? Експерти розвінчали головні міфи про аншлюс Білорусі "Викликають жалість і страх". Як антивакцинатори кидають виклик долі "Вакцинні" тури за кордон: чому росіяни не хочуть робити щеплення препаратами місцевого розливу

То як саме Лукашенко використовує пандемію коронавірусу для підвищення власного рейтингу?

Подробиці у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо Лукашенко нацьковує нелегалів на Європу.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента Білорусі

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ICTV / Ранок / Лукашенко проти масок та вакцинації: чим обернеться дурість білоруського диктатора / 27.10.2021 14:10
27.10.2021 14:10

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