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ICTV Ранок 26.08.2021 15:00
26.08.2021 15:00
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Одразу 7 улюбленців! Демі Мур показала свій екіпаж чотирилапих

Одразу 7 улюбленців! Демі Мур показала свій екіпаж чотирилапих

Відома голлівудська акторка, колишня дружині міцного горішка Брюса Вілліса Демі Мур зачарувала мережу милим фото.

Так напередодні зірка показала своїх сімох чотирилапих улюбленців.

Вечеря з екіпажем, — підписала Мур.

Раніше зірка неодноразово публікувала чуттєві кадри зі своїми собаками, але хто міг подумати, що у неї їх стільки?

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Демі Мур.

Фото: demimoore

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Теги: Instagram, Демі Мур, зіркові новини
26.08.2021 15:00



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