Одразу 7 улюбленців! Демі Мур показала свій екіпаж чотирилапих

Відома голлівудська акторка, колишня дружині міцного горішка Брюса Вілліса Демі Мур зачарувала мережу милим фото.

Так напередодні зірка показала своїх сімох чотирилапих улюбленців.

Раніше зірка неодноразово публікувала чуттєві кадри зі своїми собаками, але хто міг подумати, що у неї їх стільки?

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Демі Мур.

Фото: demimoore

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.