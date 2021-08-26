Одразу 7 улюбленців! Демі Мур показала свій екіпаж чотирилапих

Відома голлівудська акторка, колишня дружині міцного горішка Брюса Вілліса Демі Мур зачарувала мережу милим фото.

Так напередодні зірка показала своїх сімох чотирилапих улюбленців.

Вечеря з екіпажем, — підписала Мур.

Раніше зірка неодноразово публікувала чуттєві кадри зі своїми собаками, але хто міг подумати, що у неї їх стільки?

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Демі Мур.

Фото: demimoore

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