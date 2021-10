Стильно та витончено. Моніка Беллуччі похвалилася пікантним декольте

57-річна італійська актриса та модель Моніка Беллуччі потішила шанувальників новим фото.

Зірка поділилась світлиною в своєму Інстаграмі.

Акторка вигуляла на світському заході чарівну сукню від Chanel з оголеними плечима та відкритим декольте.

Доповнила образ витонченим кольє та макіяж у стилі smoky eyes.

В такому наряді Моніка відвідала організовану ювелірним будинком Cartier вечерю.

Прихильники зірки у захваті і не втомлюються робити їй компліменти в коментарях.

Правда є й такі, яким декольте здалося не достатньо відкритим.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: IMDb

