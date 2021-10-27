Стильно та витончено. Моніка Беллуччі похвалилася пікантним декольте

57-річна італійська актриса та модель Моніка Беллуччі потішила шанувальників новим фото.
Зірка поділилась світлиною в своєму Інстаграмі.
Акторка вигуляла на світському заході чарівну сукню від Chanel з оголеними плечима та відкритим декольте.
Доповнила образ витонченим кольє та макіяж у стилі smoky eyes.
В такому наряді Моніка відвідала організовану ювелірним будинком Cartier вечерю.
Прихильники зірки у захваті і не втомлюються робити їй компліменти в коментарях.
Правда є й такі, яким декольте здалося не достатньо відкритим.Також по темі: Невже їй 56? Моніка Белуччі підкорила мережу розкішною фотосесією Майже не змінилася. 55-річна супермодель Сінді Кроуфорд повторила культову рекламу 90-их Крижана вода та 6 годин у спортзалі: секрети краси Кейт Хадсон
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми з Монікою Беллуччі.
Фото: IMDb