Краса в маму. Дева Кассель здивувала фанатів відвертими знімками у білизні

Дева Кассель вразила підписників відвертими фотографіями.

Ними дівчина поділилась в своєму Інстаграмі.

17-річка дочка колишнього зіркового подружжя Моніки Беллучі та Весана Каселля позує у яскравих та спокусливих образах.

Юна модель вирішила макіяжем підкреслити виразність очей.

Та віддала перевагу своїм фірмовим кучерявим кучерям.

Виросла дівчинка, ще й як шидко.

І не озброєним оком видно, що Дева вирішила йти стежкою мами Моніки.

Фанати в захваті від сету фото, але деякі в коментарях обурюються і питають, чи не зарано робити ось такі світлини в білизні.

За день допис встиг зібрати більше 105 тисяч вподобань.

Фото: devacassel

