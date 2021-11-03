Краса в маму. Дева Кассель здивувала фанатів відвертими знімками у білизні

Дева Кассель вразила підписників відвертими фотографіями.
Ними дівчина поділилась в своєму Інстаграмі.
17-річка дочка колишнього зіркового подружжя Моніки Беллучі та Весана Каселля позує у яскравих та спокусливих образах.
Юна модель вирішила макіяжем підкреслити виразність очей.
Та віддала перевагу своїм фірмовим кучерявим кучерям.
Виросла дівчинка, ще й як шидко.
І не озброєним оком видно, що Дева вирішила йти стежкою мами Моніки.Також по темі: Від негідника до спокусника. Добірка фільмів з Венсаном Касселем Стильно та витончено. Моніка Беллуччі похвалилася пікантним декольте Найбільш перспективний молодий актор. Добірка найкращих фільмів з Тімоті Шаламе
Фанати в захваті від сету фото, але деякі в коментарях обурюються і питають, чи не зарано робити ось такі світлини в білизні.
За день допис встиг зібрати більше 105 тисяч вподобань.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Венсан Кассель показав ніжні фото з Тіною Кунакі
Фото: devacassel