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ICTV Ранок 03.11.2021 16:20
03.11.2021 16:20
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Краса в маму. Дева Кассель здивувала фанатів відвертими знімками у білизні

Краса в маму. Дева Кассель здивувала фанатів відвертими знімками у білизні

Дева Кассель вразила підписників відвертими фотографіями.

Ними дівчина поділилась в своєму Інстаграмі.

17-річка дочка колишнього зіркового подружжя Моніки Беллучі та Весана Каселля позує у яскравих та спокусливих образах.

Юна модель вирішила макіяжем підкреслити виразність очей.

Та віддала перевагу своїм фірмовим кучерявим кучерям.

Виросла дівчинка, ще й як шидко.

І не озброєним оком видно, що Дева вирішила йти стежкою мами Моніки.

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Фанати в захваті від сету фото, але деякі в коментарях обурюються і питають, чи не зарано робити ось такі світлини в білизні.

За день допис встиг зібрати більше 105 тисяч вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Венсан Кассель показав ніжні фото з Тіною Кунакі

Фото: devacassel

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Теги: інстаграм зірок, Венсан Кассель, шоу-бізнес
03.11.2021 16:20



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