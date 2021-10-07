Випромінюють любов. Венсан Кассель показав чуттєві фото з Тіною Кунакі

Знаменитий французький актор Венсан Касель показав милі фото з дружиною Тіною Кунакі.
Зірка виклала ці світлини у свій Інстаграм-блог.
Так на серії фото, які зроблені в авто можна побачити романтичні стосунки зіркового подружжя.
Моя TK на FW, — підписав знімки Кассель.
Актор предстає у чорній шкіряній сорочці та гольфі з високою горловиною.
Доповнив образ темними окулярами.
На одному фото Кунакі сховала обличчя за шарфом.
На іншому — дрімає.
Допис зібрав більше 160 тисяч вподобань.Також по темі: Від негідника до спокусника. Добірка фільмів з Венсаном Касселем Міцні обійми в бікіні: Тіна Кунакі показала відверті фото з Венсаном Касселем Перехоплює подих. Тіна Кунакі поділилася сміливими фото
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Нагадаємо, раніше ми показували звабливі фото Тіни Кунакі.
Фото: tinakunakey