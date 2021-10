Випромінюють любов. Венсан Кассель показав чуттєві фото з Тіною Кунакі

Знаменитий французький актор Венсан Касель показав милі фото з дружиною Тіною Кунакі.

Зірка виклала ці світлини у свій Інстаграм-блог.

Так на серії фото, які зроблені в авто можна побачити романтичні стосунки зіркового подружжя.

Актор предстає у чорній шкіряній сорочці та гольфі з високою горловиною.

Доповнив образ темними окулярами.

На одному фото Кунакі сховала обличчя за шарфом.

На іншому — дрімає.

Допис зібрав більше 160 тисяч вподобань.

Фото: tinakunakey

