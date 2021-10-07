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ICTV Ранок 07.10.2021 15:50
07.10.2021 15:50
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Випромінюють любов. Венсан Кассель показав чуттєві фото з Тіною Кунакі

Випромінюють любов. Венсан Кассель показав чуттєві фото з Тіною Кунакі

Знаменитий французький актор Венсан Касель показав милі фото з дружиною Тіною Кунакі.

Зірка виклала ці світлини у свій Інстаграм-блог.

Так на серії фото, які зроблені в авто можна побачити романтичні стосунки зіркового подружжя.

Моя TK на FW, — підписав знімки Кассель.

Актор предстає у чорній шкіряній сорочці та гольфі з високою горловиною.

Доповнив образ темними окулярами.

На одному фото Кунакі сховала обличчя за шарфом.

На іншому — дрімає.

Допис зібрав більше 160 тисяч вподобань.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували звабливі фото Тіни Кунакі.

Фото: tinakunakey

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Теги: інстаграм зірок, Венсан Кассель, Тіна Кунакі, шоу-бізнес
07.10.2021 15:50



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