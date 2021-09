Від негідника до спокусника. Добірка фільмів з Венсаном Касселем

Французький кіноактор Венсан Кассель прославився завдяки ролям, де грав лиходіїв та негідників.

Його називають одним із найсексуальніших чоловіків світу. Цьоріч Касселю виповнилось 54 роки, але це ніяк не турбує його дружину, 24-річну модель Тіну Кунакі.

Венсан Кассель підкорює глядачів не лише вродливою зовнішністю, але й неймовірним талантом та харизмою.

Ранок у Великому Місті зібрав добірку найкращих стрічок з французьким актором.

Рік випуску: 1995

Рейтинг IMDb: 8,1

Венсан Кассель у цьому фільмі отримав вперше головну роль.

Сюжет

Ненависть породжує ненависть.

Події розгортаються в Парижі 1990-х років. Тоді в одном уз бідних кварталів, троє друзів знаходять пістолет. Його напередодні загубив поліцейських, який ініціював безчинство щодо арабського підлітка Абделя. Хлопці вирішують помститись за смерть друга.

Що з цього вийшло, дивіться у фільмі.

Рік випуску: 1996

Рейтинг IMDb: 7,4

У цьому фільмі зійшлись Венсан Кассель и Моніка Беллуччі, які згодом стали парою.

Сюжет

Молодий бізнесмен Макс планує переїхати з Нью-Йорка до Парижу та одружитись. Там він зустрічає колишнє кохання, яку звуть Ліза. Дівчина часто раптово зникає.

Стрічка про кохання в Парижі, танці та непрості стосунки.

Чи вдасться Максу знайти кохання всого життя?

Рік випуску: 2002

Рейтинг IMDb: 7,4

Ще один фільм в тандемі Беллуччі-Кассель. Цей драматичний трилер розповідає жахливу історію в зворотньому порядку.

Сюжет

Париж. Алекс, посварившись з чоловіком, пішла з вечірки додому. У пустому підземному переході знаходять тіло дівчини з численними слідами побиття.

Чоловік Маркус і коханець П’єр вирішують об’єднатись та помститись, але помилково жорстоко забирають життя іншої людини.

«Час руйнує все» – фраза, що повторюється на початку й наприкінці фільму.

Більшість глядачів, що дивились фільм у кінотеатрі не змогли додивитись до кінця.

Рік випуску: 2010

Рейтинг IMDb: 8,0

Психологічний трилер Даррена Аронофскі. У головних ролях: Наталі Портман, Венсан Кассель, Міла Куніс, Вайнона Райдер.

Сюжет

Фільм розгогртається навколо нью-йоркської балетної трупи, яка планує нову постановку балету «Лебедине озеро».

Прима-балерина Бет Макінтайр змушена покинути сцену через вік, що вже неприйнятий для балерин. На головну роль претендують декілька молодих балерин, серед яких виявляється Ніна Сейерс — донька балерини, яка не досягла висот у кар’єрі, тому що присвятила все життя турботі про дочку.

Незабаром після отримання ролі Ніну починають мучити дивні зловісні галюцинації. Їй ввижається живі картини та подряпини на тілі.

Чи зможе молода дівчина побороти видіння, біль та виступити з успішним дебютом?

Рік випуску: 2020

Рейтинг IMDb: 6,1

Комедія «Друзі на всю голову» французького режисера Даніеля Коена основана на однойменній п’єсі.

Сюжет

Френсіс і Карін, Марк і Леа — дві пари давніх друзів. Вчотирьох вони складають чудову компанію, яка пройшла випробовування часом й роками.

Гармонія триває, поки Леа не друкує власну книгу. Її твір відразу ж стає бестселером і розходиться величезними тиражами.

А що ж в цей час роблять її друзі? У цих нових для кожного обставин ніхто точно не знає, як діяти. Тому на поверхню виходить справжня сутність кожного героя.

Фото: IMBd

