Київ дає здачу Росії в інформаційній війні — що з цього вийде? Думка Казаріна

Довоєнні 23 роки Україна жила в стані прикордоння.

За уми і серця її громадян вели сутичку колективний Захід і Москва.

І немає нічого дивного в тому, що ці роки пішли на нескінченні суперечки про НАТО і ОДКБ, Європейський союз і Митний, духовні підвалини і ліберальні цінності.

Навіть після окупації українських територій Москва не полишила спроб впливати на українське інформаційне поле.

Вона постаралася підлаштуватися під нові реалії.

В 2021 році офіційний Київ став давати відсіч у інформаційній війні з Росією.

З одного боку, це великий прогрес.

З іншого — в цьому є певний ризик.

Який саме? Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому російські літаки постійно падають.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.