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Video: Київ дає здачу Росії в інформаційній війні — що з цього вийде? Думка Казаріна

Довоєнні 23 роки Україна жила в стані прикордоння. За уми і серця її громадян вели сутичку колективний Захід і Москва. І немає нічого дивного в тому, що ці роки пішли на нескінченні суперечки про НАТО і ОДКБ, Європейський союз і Митний, духовні підвалини і ліберальні цінності. Навіть після окупації українських територій Москва не полишила спроб впливати на українське інформаційне поле. Вона постаралася підлаштуватися під нові реалії. [read_more_news] В 2021 році офіційний Київ став давати відсіч у інформаційній війні з Росією. З одного боку, це великий прогрес. З іншого — в цьому є певний ризик. Який саме? Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому російські літаки постійно падають.

Київ дає здачу Росії в інформаційній війні — що з цього вийде? Думка Казаріна
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Довоєнні 23 роки Україна жила в стані прикордоння.

За уми і серця її громадян вели сутичку колективний Захід і Москва.

І немає нічого дивного в тому, що ці роки пішли на нескінченні суперечки про НАТО і ОДКБ, Європейський союз і Митний, духовні підвалини і ліберальні цінності.

Навіть після окупації українських територій Москва не полишила спроб впливати на українське інформаційне поле.

Вона постаралася підлаштуватися під нові реалії.

Також по темі: Покоління війни: як Путін забирає майбутнє у дітей в окупації? Чому російська "опозиція" не розуміє Україну? Нова хвиля затримань: чому Путін посилює репресії в окупованому Криму

В 2021 році офіційний Київ став давати відсіч у інформаційній війні з Росією.

З одного боку, це великий прогрес.

З іншого — в цьому є певний ризик.

Який саме? Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому російські літаки постійно падають.

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ICTV / Ранок / Київ дає здачу Росії в інформаційній війні — що з цього вийде? Думка Казаріна / 07.09.2021 14:00
07.09.2021 14:00

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