Як Україна відбила газову атаку Кремля?

Росія продовжує затягувати газовий зашморг на шиї Європейського союзу.

Станом на 25 жовтня ціна на блакитне паливо на європейській біржі становила понад 1 100 доларів за тисячу кубометрів.

Але цього разу Україна не лише відбилась, але й контратакувала.

Справа в тому, що термін дії 15ти річного газового контракту між Кишинівом та російським Газпромом, збіг ще наприкінці вересня.

Його продовжили на місяць за височезною ціною у 790 доларів за тисячу кубометрів.

Крім того, поставки російського газу до Молдови впали на третину.

Як пишуть російські пропагандисти, для того, аби Росія знизила ціну, президентка Молдови Мая Санду має особисто приїхати до Москви і випрошувати знижку.

Інвкстиційний банкір Сергій Фурса розповідає:

Газпром, як завжди, коли в будь-якій країні навколо Росії з’являється реформістський уряд, проєвропейськи налаштований, намагається створити проблеми цьому уряду.

На допомогу Молдові прийшла Україна.

Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення надати Молдові 15 мільйонів кубометрів газу у борг.

Політолог Петро Олещук стверджує:

Згідно з офіційними даними, така позика складає всього 0,08% від українських запасів газу.

На засіданні РНБО вирішили зробити російському Газпрому вигідну пропозицію.

Надати 50% знижку на прокачку газу до Європи українською газотранспортною системою.

З одного боку — Україна демонструє здатність нашої газотранспортної системи допомогти вирішити газову кризу в Європі.

І небезпідставно.

З іншого боку — ми спростовуємо заяви Кремля, що український транзит, нібито надто дорогий і ненадійний.

Як на це відреагували в Росії?

Чому Путін перейшов до відкритого шантажу?

Подробиці дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Фото: Pexels

