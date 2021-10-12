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Video: Про що мовчать Крим і Донбас? Казарін про настрої на окупованих територіях

Все, що потрібно знати про настрої, які панують нині на окупованих територіях. УЄФА презентувала новий ролик з логотипом до чемпіонату Європи 2024 року, який проходитиме у Німеччині. На логотипі Крим позначений як українська територія. І це викликало неабияке обурення у оккупантів. Зокрема оккупаційний голова півострова Сергей Аксенов звинуватив УЕФА в тому, що "організація йде на поводу істерик України та антикримських сил". І ця ситуація знов змушує нас замислитись над тим, що відбувається в Криму. [read_more_news] Варто зрозуміти: усі розмови про настрої на окупованих територіях мають один спільний недолік. Ми не маємо звідти притомної соціології. Ба більше – її й не буде. Чому ідея проводити дослідження на окупованих територіях – заздалегідь хибна? Та які настрої все-ж панують на окупованих територіях? Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Росія судиться з Україною. Фото: Pixabay

Про що мовчать Крим і Донбас? Казарін про настрої на окупованих територіях
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Все, що потрібно знати про настрої, які панують нині на окупованих територіях.

УЄФА презентувала новий ролик з логотипом до чемпіонату Європи 2024 року, який проходитиме у Німеччині.

На логотипі Крим позначений як українська територія.

І це викликало неабияке обурення у оккупантів.

Зокрема оккупаційний голова півострова Сергей Аксенов звинуватив УЕФА в тому, що “організація йде на поводу істерик України та антикримських сил”.

І ця ситуація знов змушує нас замислитись над тим, що відбувається в Криму.

Також по темі: Нагадав світу, чей Крим! Які новини Зеленський привіз з Генасамблеї ООН Розчарування було неминучим. Чого не врахували проросійські кримчани Як анексія Криму змінила Україну? Думка Казаріна

Варто зрозуміти: усі розмови про настрої на окупованих територіях мають один спільний недолік.

Ми не маємо звідти притомної соціології.

Ба більше – її й не буде.

Чому ідея проводити дослідження на окупованих територіях – заздалегідь хибна?

Та які настрої все-ж панують на окупованих територіях?

Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Росія судиться з Україною.

Фото: Pixabay

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ICTV / Ранок / Про що мовчать Крим і Донбас? Казарін про настрої на окупованих територіях / 12.10.2021 12:40
12.10.2021 12:40

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