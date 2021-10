Про що мовчать Крим і Донбас? Казарін про настрої на окупованих територіях

Все, що потрібно знати про настрої, які панують нині на окупованих територіях.

УЄФА презентувала новий ролик з логотипом до чемпіонату Європи 2024 року, який проходитиме у Німеччині.

На логотипі Крим позначений як українська територія.

І це викликало неабияке обурення у оккупантів.

Зокрема оккупаційний голова півострова Сергей Аксенов звинуватив УЕФА в тому, що “організація йде на поводу істерик України та антикримських сил”.

І ця ситуація знов змушує нас замислитись над тим, що відбувається в Криму.

Варто зрозуміти: усі розмови про настрої на окупованих територіях мають один спільний недолік.

Ми не маємо звідти притомної соціології.

Ба більше – її й не буде.

Чому ідея проводити дослідження на окупованих територіях – заздалегідь хибна?

Та які настрої все-ж панують на окупованих територіях?

Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

Фото: Pixabay

