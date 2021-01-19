Чому естонці не платять за проїзд

Український емігрант про особливості життя в Естонії.

Естонія – маленька країна з великими досягненнями. Це прибалтійська перлина, яка крокує в ногу з часом.

Українець Денис живе в Естонії з 2017 року. Тут він навчався на магістратурі.

Сьогодні хлопець розкаже про безкоштовний громадський транспорт в естонській столиці і відкриє секрети естонської медицини.

Естонці не платять за проїзд?

Жителі естонської столиці, міста Таллін, можуть проїхатися у міському транспорті без копійки в кишені.

Їхня плата за проїзд – це податок, який з них стягується на потреби столичного громадського транспорту.

Втім, ця опція доступна не для всіх.

Безкоштовний громадський транспорт – це правда. Але не весь транспорт, лише той, який ходить в межах округу. Округ – це щось середнє між областю і районом. Міський транспорт або транспорт між округами вже платний – розповідає Денис.

Безкоштовні поїздки в межах округу – це не єдина перевага естонської транспортної системи. Не можна не відзначити комфорт і пунктуальність місцевого транспорту.

Автобуси в Тарту ходять за розкладом і приїжджають точно в зазначений час, але не можна попросити зупинитися у ще якому-небудь місці, окрім зупинок, – ділиться хлопець.

“Ні” медичній бюрократії

Медична система Естонії – це ще одна галузь, принцип роботи якої дивує своєю сучасністю. Понад 10 років тому Естонія відмовилася від медичної бюрократії і перенесла всі потрібні дані в електронний вигляд.

Всі дані про пацієнтів, ліки, рецепти, історії хвороб – все зберігається онлайн ще з 2008 року, – розповідає українець.

Чому в Естонії обов’язкове медичне страхування? Чи можуть його оформити іноземці?

Дивіться у відео.

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Фото: Unsplash

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