В Естонії ходять без масок? Емігрант про ситуацію з коронавірусом у країні

Як Естонія повертається до “доковідного” життя.

Все більше країн відкривають свої кордони.

Віднедавна серед держав, куди українцям відкрита дорога, опинилася Естонія.

Про умови перетину естонського кордону для нас та інших країн розкаже український емігрант Денис.

Щоб ви одразу зрозуміли наскільки в Естонії послабили карантин, скажемо лише одне – з 2 червня в цій країні не треба носити маски.

Одна з причин, чому Естонія почала активно послаблювати обмеження, – масова вакцинація.

З середини минулого місяця почали прищеплювати підлітків віком від 12 до 15 років.

Сам він нещодавно отримав другу дозу вакцини.

Якщо говорити про подорожувальників із держав ЄС з некритичною епідеміологічною ситуацією, то ніяких особливим вимог для перетину кордону немає.

Для країн, які не входять в Європейський Союз існує спеціальний список.

Якщо держава є в цьому списку, то її громадяни можуть приїхати в Естонію та інші країни ЄС без проблем.

Буквально нещодавно Україна потрапила до переліку дозволених країн.

Але все може змінитися, щоп’ятниці список оновлюється і якщо наша епідеміологічна ситуація погіршиться – ймовірніше за все в Євросоюз нам дорогу прикриють.

Щоправда, паспорт вакцинації зможе вирішити і цю проблему. Як?

Подробиці у відео.

