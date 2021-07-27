В Естонії ходять без масок? Емігрант про ситуацію з коронавірусом у країні

Як Естонія повертається до “доковідного” життя.

Все більше країн відкривають свої кордони.

Віднедавна серед держав, куди українцям відкрита дорога, опинилася Естонія.

Про умови перетину естонського кордону для нас та інших країн розкаже український емігрант Денис.

Послаблення карантину

Щоб ви одразу зрозуміли наскільки в Естонії послабили карантин, скажемо лише одне – з 2 червня в цій країні не треба носити маски.

Одна з причин, чому Естонія почала активно послаблювати обмеження, – масова вакцинація.

З середини минулого місяця почали прищеплювати підлітків віком від 12 до 15 років.

Щоб прискорити процес, запровадили вакцинацію без черги, а також створили нові точки у торговельних центрах і в інших місцях, – каже Денис.

Сам він нещодавно отримав другу дозу вакцини.

Наскільки проблемний в’їзд для іноземців

Якщо говорити про подорожувальників із держав ЄС з некритичною епідеміологічною ситуацією, то ніяких особливим вимог для перетину кордону немає.

Щодо подорожей до Естонії і ЄС. Загалом не потрібен карантин і тест, якщо ти повністю вакцинований або приїжджаєш з іншої країни Євросоюзу, у якій захворюваність менше 150 випадків на 100 тис чоловік в останні два тижні.

Для країн, які не входять в Європейський Союз існує спеціальний список.

Якщо держава є в цьому списку, то її громадяни можуть приїхати в Естонію та інші країни ЄС без проблем.

Буквально нещодавно Україна потрапила до переліку дозволених країн.

Але все може змінитися, щоп’ятниці список оновлюється і якщо наша епідеміологічна ситуація погіршиться – ймовірніше за все в Євросоюз нам дорогу прикриють.

Щоправда, паспорт вакцинації зможе вирішити і цю проблему. Як?

Подробиці у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про цікаві традиції Таїланду.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.