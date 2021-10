Країна в смартфоні. Емігрант розповів, як Естонії вдалося втілити українську мрію

Український емігрант про життя в Естонії.

Прибалтійська перлина – маленька і затишна Естонія.

Її вважають електронною державою, але що це означає?

Те, що майже будь-які бюрократичні питання естонці можуть вирішувати не виходячи з дому через комп’ютер.

Про це та багато іншого розкаже Денис, українець, який живе в Естонії вже три роки.

Естонія маленька пострадянська країна, яка сьогодні на сто відсотків європейська, в усіх сенсах цього слова.

Одна зі сфер, в якій Естонія досягла успіху – це технології та інтернет.

Тому, як естонці йдуть в ногу з часом інші нації можуть лише позаздрити, переконує Денис.

Українець розповідає, що там з молодших класів дітей вчать в школах програмуванню.

Естонська любов до новітніх технологій привела до того, що ця країна стала електронною державою.

Що це означає?

Те, що майже будь-які питання: від «відкрити ФОП» до «проголосувати на виборах» естонці можуть вирішити просто через смартфон або комп’ютер.

Потрібно для цього лише те, що називається електронним підписом.

Електронний підпис – це справжня панацея від кілометрових черг і кілограмових тек з документами.

Майже будь-що з ним можна підписати не виходячи з дому – були б тільки інтернет, комп’ютер і картрідер в ньому, за словами Дениса в усіх естонських комп’ютерах він є.

Та що там через комп’ютер, навіть через телефон можна здійснити цю операцію, щоправда для цього треба використовувати вже іншу картку.

Які всесвітньовідомі інтернет-додатки створили в Естонії?

Як за допомогою смартфону естонці вирішують бюрократичні питання не виходячи з дому?

Дивіться у сюжеті рубрики “Емігранти”.

