Країна в смартфоні. Емігрант розповів, як Естонії вдалося втілити українську мрію

Український емігрант про життя в Естонії.
Прибалтійська перлина – маленька і затишна Естонія.
Її вважають електронною державою, але що це означає?
Те, що майже будь-які бюрократичні питання естонці можуть вирішувати не виходячи з дому через комп’ютер.
Про це та багато іншого розкаже Денис, українець, який живе в Естонії вже три роки.
Естонія маленька пострадянська країна, яка сьогодні на сто відсотків європейська, в усіх сенсах цього слова.
Технології
Одна зі сфер, в якій Естонія досягла успіху – це технології та інтернет.
Тому, як естонці йдуть в ногу з часом інші нації можуть лише позаздрити, переконує Денис.
— Естонія розвиває все нові технології, стартапи.
Українець розповідає, що там з молодших класів дітей вчать в школах програмуванню.
Естонська любов до новітніх технологій привела до того, що ця країна стала електронною державою.
Що це означає?
Те, що майже будь-які питання: від «відкрити ФОП» до «проголосувати на виборах» естонці можуть вирішити просто через смартфон або комп’ютер.
Потрібно для цього лише те, що називається електронним підписом.
Електронний підпис
Електронний підпис – це справжня панацея від кілометрових черг і кілограмових тек з документами.
Майже будь-що з ним можна підписати не виходячи з дому – були б тільки інтернет, комп’ютер і картрідер в ньому, за словами Дениса в усіх естонських комп’ютерах він є.
— Якщо картрідера немає в ноутбуці, його можна купить за 5 євро. Потім відкриваєш програму, і документ в ньому та підписуєш. Ось так це працює
Та що там через комп’ютер, навіть через телефон можна здійснити цю операцію, щоправда для цього треба використовувати вже іншу картку.Також по темі: В Естонії ходять без масок? Емігрант про ситуацію з коронавірусом у країні Країни Прибалтики вимагають від Росії компенсацію за радянську окупацію Гра на виживання! Українська емігрантка про життя у В'єтнамі
Які всесвітньовідомі інтернет-додатки створили в Естонії?
Як за допомогою смартфону естонці вирішують бюрократичні питання не виходячи з дому?
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