Чим зайнятися в Києві літом? | ТОП ідей

Чим зайнятися в Києві літом, якщо не виходить поїхати на море? Ранок у Великому Місті переконаний, що таких людей у столиці зібралось чимало, тому ми підготували цей список. Отож, куди можна сходити, та як себе розважити літом – читай нижче у матеріалі.

Чим зайнятися в Києві літом?

Сплав на байдарках

Збери друзів і влаштуй собі активний відпочинок на Дніпрі. Гарантовано отримаєш море емоцій і задоволення.

Не бійся запливати в невеличкі відгалуження – там на тебе може чекати така краса, що й уявити важко!

А по закінченню можете влаштувати невеликий пікнік і насолоджуватисяза заходом сонця.

Поїздка на трамваї в Пущу-Водицю

Це гарний спосіб, щоб відволіктись від буденності. А природа, яка буде за вікном, можливо, надихне тебе на нові звершення. І наступною буде поїздка в інше місто або навіть країну.

Трамвай під номером 12 стартує від Контрактової площі. Проїзд обійдеться всього лиш у 8 гривень.

Політ на повітряній кулі

Ранок у Великому Місті радить обов’язково втілити у життя цю ідею. Та ми вимушені тебе попередити, що це не з дешевих задоволень.

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І все ж, головне – це емоції, які ти отримаєш в результаті.

Одне місце в кошику повітряної кулі буде коштувати приблизно 2500 тисячі гривень.

Спустись під землю та подивись на підземні річки



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Интересный Киев (@kievinteresnyi) 15 Апр 2018 в 4:03 PDT

Рекомендуємо прогулятись підземними лабіринтами, які знаходяться під вулицею Хрещатик – прямісінько в центрі столиці. Там навіть є водопад. Не віриш? Піди перевір.

Похід у київський планетарій

Там ти можеш побачити сонячне затемнення, зорепад, який так рідко буває на справжньому небі. А ще подивитись фільм чи послухати лекцію про Всесвіт.

Планетарій знаходиться на вулиці Велика Васильківська 57/3, поруч з метро Олімпійська. Працює з 10 до 22 години.

Похід в контактний зоопарк

У Києві стільки всього є, що, здається, все не передивишся. Та в контактний зоопарк усе ж варто піти.

За дозволом працівників там можна погладити та покормити різних тваринок. Приємні емоції – гарантовані. У столиці є кілька контактних зоопарків, тому обирай, куди тобі найбільш зручно піти.

Один із таких зоопарків знаходиться на вулиці Академіка Заболотного 37. Працює щодня з 10 до 21 години.

Ну і, звичайно, не забувай, що літо все ж призначене, аби відпочивати на березі біля води. І не так важливо море це буде, озеро чи навіть річка. Більш важливо – з ким.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що почитати влітку.

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