Що почитати влітку: 5 найкращих книг для відпустки

Що почитати влітку 2021 року? Ранок у Великому Місті зробив добірку книг, наповнених сонячною атмосфери та неймовірними пригодами. Тобі точно сподобається!

Що почитати влітку

Ukraїner. Країна зсередини – Богдан Логвиненко

Ukraїner. Країна зсередини – це унікальна книга-альбом, написана за підсумками майже трирічної експедиції унікальними куточками України.

Більш ніж 200 волонтерів на чолі з письменником та журналістом Богданом Логвиненком об’їхали всю Україну – від Слобожанщини до Поділля, від Волині до Таврії.

Вони зібрали сотні неймовірних історій та вражаючих фото.

І все задля того, аби відкрити тобі справжню, автентичну й несподівану Україну – з її вражаючими пейзажами та чудовими людьми.

Кульбабове вино – Рей Бредбері



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Лаговська (@lela_lagov) 12 Май 2019 в 12:33 PDT

Про цю книгу написано багато, але оминути її увагою ми не наважилися 🙂 Адже це найбільш літня книга всіх часів і народів.

Кульбабове вино – неймовірно щира та емоційна історія, яка допоможе не пропустити це літо, відчути його на повну.

Вона просякнута світлою, аж дзвінкою, атмосферою. А ще – ароматом свіжоскошеної трави та лісової малини.

Читаючи, ти поринеш у світ дванадцятирічного хлопчика Дугласа та проживеш із ним одне незабутнє літо, сповнене радісними й сумними, веселими й загадковими подіями.

Разом із ним ти почнеш цінувати кожну мить і робити нові відкриття.

Тож навіть не сумнівайся: Кульбабове вино – ідеальна книга як для літа, так і для створення літнього настрою в будь-яку пору року.

Витончене мистецтво забивати на все – Марк Менсон



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Видавництво “Наш формат” (@nashformat.ua) 15 Апр 2019 в 1:42 PDT

Літо – вдалий час для набуття нових корисних навичок.

Наприклад, чому б не оволодіти мистецтвом пофігізму? Адже сьогодні це надзвичайно корисне вміння.

Ми радимо бестселлер New York Times Витончене мистецтво забивати на все.

Його автор – бізнесмен та популярний блогер Марк Менсон – розповідає, чому нескінченна гонитва за позитивом заважає людям розвиватися і бути щасливими.

І дохідливо пояснює, що з цим робити.

Книга допоможе конструктивно сприймати негативний досвід та нарешті знайти надійне підґрунтя для щасливого життя.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julie Grechukh (@juliegrechukh) 17 Июн 2017 в 12:25 PDT

Збірка поезій української письменниці Катерини Бабкіної – це книга, яку хочеться випити до дна. Випити, смакуючи кожне слово.

У рядках Каті ти знайдеш усе – і щиру радість, і сокровенні таємниці, і душевні рані, і тугу, і любов, і надію, і безтурботне літо.

Навіть обкладинка збірки – така соковита і ягідна, що просто не хочеться випускати її з рук.

Ніч лагідна – Френсіс Скотт Фіцджеральд



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вікторія Юхимець (@v.yukhimets) 30 Май 2019 в 2:36 PDT

Якщо ж захотілося класики – зверни увагу на книгу Фіцджеральда Ніч Лагідна.

Ти опинишся на курорті французької Рив’єри поруч із юною Розмарі, і відчуєш, як воно – вперше в житті втратити голову від популярності, розкоші та кохання.

Цей неймовірно красивий та витончений роман – справжня класика американської літератури XX століття.

А сам Фіцджеральд називав його своїм улюбленим твором.

Тож навіть не сумнівайся, ця книга варта твоєї уваги!

Нагадаємо, раніше ми публікували любовний гороскоп на літо 2021

Аліна Литвиненко

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