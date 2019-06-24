Що подивитися влітку – ТОП кращих серіалів

Що подивитися влітку? Безперечно, це питання №1, коли ти любитель посидіти перед екраном. Ранок у Великому Місті піклується про тебе та твій час, тому підготував ТОП найкращих серіалів на літо. Читай уважно та обирай.

ТОП найкращих серіалів на літо

Пліткарка (Gossip Girl)

Цей серіал був відзнятий у стилі молодіжної мелодрами.

У головних ролях:

Блейк Лайвлі

Лейтон Містер

Пенн Беджлі

Чейс Крофорд

Тейлор Момсен

Ед Вествік

Сюжет: історія життя молодих людей із заможних сімей, які живуть в елітному районі Нью-Йорка.

Сварки, дружба, наркотики, ревнощі та кохання – все це переплітається в одному серіалі, який має 6 сезонів. Драми вистачить на ціле літо 🙂

Кохання напрокат (Любовь напрокат) 2015 рік

Кохання на прокат – романтична комедія, яка є однією з кращих турецьких серіалів.

Головні герої:

Ельчин Сангу

Бариш Ардуч

Саліх Бадемсі

Озтюрк Нергіс Кумбасар

Левент Улген

Сюжет: уся суть серіалу вже покладена в назві «Кохання напрокат».

Головна героїня Дефне (Ельчин Сангу) працює офіціанткою, її брат у той час потрапляє у величезний борг. І, щоб його погасити, Дефне вимушена вступити в любовну гру.

Та вона не знала, з чим їй доведеться стикнутися.

Цей серіал не схожий на нудну мелодраму. Тебе відразу затягне, з першої ж серії.

Серіал має лише 2 сезона, та ми мусимо тебе попередити, що одна серія триває, як цілий фільм – аж 2 години.

Неймовірна акторська гра однозначно тебе вразить. Ніякої награності, лише справжні почуття.

Два з половиною чоловіка

Легкий на сприйняття американський комедійний телесеріал. Він виходив на великі екрани протягом майже 12 років – починаючи з 2003 і по 2015.

Телесеріал має 12 сезонів. Кожна серія триває трохи більше 20 хвилин.

У головних ролях:

Чарлі Шин

Джон Краєр

Ангус Т. Джонс

Сюжет: “вічний” холостяк і ловелас Чарлі Харпер пише рекламну музику, заробляє достатньо грошей і живе у величезному будинку.

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Чарлі погодився прихистити свого брата Алана, який втікав від сімейних неприємностей.

Алан розлучився зі своєю дружиною-егоїсткою, яка за допомогою адвоката привласнила будинок та продовжує викачувати аліменти.

У Алана є син, який час від часу живе у батька та свого дядька Чарлі.

Велика маленька брехня

Американський драматичний телесеріал. Поки в інтернеті можна знайти перший сезон, який має лише 7 серій.

Кожна серія триває 52-58 хвилин. Уже незабаром на екранах вийде продовження серіалу.

У головних ролях:

Різ Візерспун

Ніколь Кідман

Шейлін Вудлі

Александер Скашгорд

Адам Скотт

Зої Кравітц

Джеймс Таппер

Джеффрі Нордлінг

Лора Дерн

Сюжет: психологічний детектив, побудований на історії трьох матерів. Всіх їх об’єднує загадкове вбивство, яке відбулося на батьківських зборах у дитячому садку.

У центрі сюжету взаємостосунки кількох сімей. Серіал показує зворотній бік життя «в красивій обгортці» та викриває скелети, які люди тримають у шафі.

Акторська гра заслуговує найвищої похвали. Серіал був відзначений багатьма кінопреміями.

Чорне дзеркало

Британський телесеріал-антологія. Складається з 5 сезонів. Кожна серія триває від 40 до 89 хвилин.

Родзинкою серіалу є те, що кожна серія ніяк не пов’язана з наступною: ні акторами, ні місцем, ні навіть часом.

Усе, що може мати спільне весь телесеріал – це сатира, яка поширена в сучасному світі.

Жанр: наукова фантастика

Сюжет: кожна серія має своїх героїв та свій час. Епізоди показують, як ми живемо, та що може статися, якщо ми будемо необачні.

Чорне дзеркало – це дзеркало, яке є у кожного з нас – телевізор, смартфон, монітор.

Це та територія між задоволенням та дискомфортом, і те місце, де, власне, відбуваються дії Чорного дзеркала.

Алла Гичка

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які фільми подивитись літом.

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