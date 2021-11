Епоха онлайн-кохання: як правильно знайомитися в Інтернеті

Безпечні онлайн-знайомства: 5 основних порад.

Пандемія коронавірусу вплинула на усі сфери нашого життя — у тому числі і на романтичну.

І хоч знайомства в інтернеті з’явилися вже давно, такої слави та визнання, як зараз, вони ще не бачили.

Цілком зрозуміло, чому — навіть найбільші скептики втомлюються від чергових локдаунів.

Але перед тим, як виходити на простори інтернету заради пошуків друга чи кохання всього життя, потрібно знати певні правила.

Які саме, читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Для початку розповімо про місця, які користуються найбільшою популярністю серед охочих познайомитись в інтернеті.

Окрім цього, багато людей використовують для знайомств старі добрі соцмережі.

І як стверджують експерти — це найбільш безпечний спосіб.

До правил безпеки повернемось після найцікавішого!

Конкуренція в інтернеті не менша, ніж у реальному житті.

Тож, щоб зацікавити людей власною кандидатурою, намагайся максимально заповнитии свій профіль.

І чи не найголовнішим елементом твого акаунту є саме аватарка.

Тому подбай про кілька вдалих кадрів і не забудь розповісти про себе та свої очікування.

Напевно, ні для кого не секрет, що на початкових етапах спілкування вирішальне значення мають перші написані фрази.

Вони мають бути креативними та небанальними.

І якщо тебе зацікавило щось, окрім зовнішності — сміливо пиши, не боячись відмови або ігнору.

Коли спілкування нарешті зав’язалося, намагайся вести себе природно.

Не варто завалювати людину питаннями та розповідями, але і намагатися бути занадто холодним теж не слід.

Просто будь собою.

Ну от, ви вже обговорили усе, що тільки можна в переписці, і навіть кілька разів зідзвонились по відеозв’язку.

Якщо твій співрозмовник викликає довіру та омріяні метелики в животі, час перевести віртуальне в реальне.

Швидше за все, відчуття від спілкування в житті буде відрізнятися від спілкування в інтернеті, але якщо це “твоя людина” – все має скластися вдало!

Pexels

