Як захистити свої фото в соцсмережах? І що робити, якщо не встигли

Ваші фотографії без дозволу опублікували в мережі, а написаний текст чи пост хтось видає за свої власні думки? А як же авторські права?

Не секрет що «авторське право» для великої кількості людей є досить незрозумілим словосполученням, тим паче в нашій країні.

Мало хто обтяжує себе пошуком авторів фотографій та текстів, які йому сподобались. Оскільки вважає, що якщо фото опубліковане в мережі, то його автор автоматично дозволив його використання.

Проте це не так!

Що про це каже Закон України?

Виключне право на дозвіл або заборону використання фото чи тексту іншими особами відповідно ст.15 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» належить автору.

Без згоди автора вільне використання можливе відповідно до ст 21 закону лише з обов’язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення.

Тобто, якщо перепостили, то обов’язково вказали ім’я автора та джерело.

В інших випадках, використання фото тільки за згодою автора ст.32 ЗУ «Про авторське право…»

Як діяти, якщо ваше фото вкрали?

1) Готуємо докази, що ви є автором — фото у галереї телефону або файл на комп’ютері (першоджерело).

Усі пристрої залишають свої маркування на файлах, які підтвердять автентичність вашого фото.

2) Далі нам потрібно зафіксувати саме порушення.

Якщо ваше фото або текст використали в журналі чи іншому друкованому виданні, то просто беремо його примірник. Із мережею трохи складніше, бо зробленого вами скріншоту буде недостатньо. Натомість:

Можлива фіксація змісту інтернет-сторінки вашим адвокатом відповідно до п. 7. ст. 20 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;

Також можна звернутись до дочірнього підприємства «Центр компетенції адресного простору мережі Інтернет». Основна функція цього ценру — формування доказів для захисту прав інтелектуальної власності від порушень у мережі інтернет .

Звертаємось до нотаріуса Білорусі чи Російської федерації й отримуємо нотаріальне свідоцтво і протоколу про огляд вебсайту. Ці документи є чинними на території України, але, на жаль, українські нотаріуси не можуть вчиняти подібної дії.

3) Встановлюємо відповідальну особу.

Коли ми маємо на руках докази правопорушення, необхідно визначити відповідача. Якщо фото надруковано — претензії будуть адресовані редакції, якщо на сайті, то його власнику.

4) Направляємо претензію.

Іноді можна спробувати домовитися полюбовно. Сама спроба мирного врегулювання спору, навіть якщо не вдасться домовитись, буде вам на руку як доказ в суді.

Якщо ваша мета просто забрати фото пишемо лист про порушення ваших авторських прав в Instagram або Facebook вони самі забанять порушника.

5) Якщо мирно залагодити суперечку не вдалося, звертайтеся до суду.

Для цього слід скласти позовну заяву, в якій необхідно вказати, ким і які права були порушені, а також викласти правову позицію і вказати суму позову.

Які електронні докази можуть подаватись до суду? І які з них не мають юридичною сили?

Про це детальніше розповів блогер і танцюючий юрист Олесандр Моргун.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо авіаперевізник загубив ваш багаж.

Фото: Unsplash

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