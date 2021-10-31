Веселого Гелловіну! Кумедні привітання для прихильників яскравого свята

Вже зовсім скоро, а саме в ніч з 31 жовтня на 1 листопада весь світ відзначатиме доволі містичне, зате дуже яскраве свято.
І хоч Гелловін найбільшою популярністю користується у Штатах, серед українців теж є немало любителів тематичних вечірок та вирізання гарбузів.
Не забудь надіслати їм наші кумедні та прикольні вітання.
Привітання з Гелловіном у прозі
Вітаю з Гелловіном і хочу побажати, щоб цей вечір запам’ятався веселими емоціями і яскравими фарбами, милими усмішками та щасливим сміхом, добрими жартами та захопливими пригодами, грандіозними перевтіленнями та гарячими танцями!
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Завтра ми скажемо: з Днем усіх святих! А сьогодні, в найтемнішу ніч Гелловіну, бажаю вам, незважаючи на свято нечисті, вірити всією душею в добро і світло, всупереч страшним забобонам, ритуалам і прикметами.
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Якщо чорна кішка попросить тебе не переходити їй дорогу, а Гарбузовий Джек благатиме підкурити, не дивуйся — адже сьогодні веселий Гелловін! Я вітаю тебе і бажаю повеселитися в цю ніч так, щоб весь рік від вражень спалося солодко і міцно!
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З Гелловіном! Нехай світять яскравіше ваші гарбузи-ліхтарики, відганяючи все зло і погань від рідних домівок. Веселіться, відпочивайте, радійте, набирайтеся вражень, приємно лякайтеся! І нехай всі солодощі сьогодні будуть ваші!
Привітання з Гелловіном у віршах
Маскарадний карнавальчик,
Карнавальний маскарад,
Навкруги нас балаганчик,
Надягайте свій наряд!
З Гелловіном ми вітаємо,
Хай і далі вам щастить,
Вам розважитись бажаємо,
Хай вночі ніхто не спить!
***
З Гелловіном всіх вітаю,
За мітлою поспішаю!
Наряджайтеся страшніше,
Разом буде веселіше!
Маску сатани вдягайте,
І скоріш усіх лякайте.
Помаранчевий гарбуз,
Фіолетовий картуз,
Музика готична враз,
Приведе усіх в екстаз!
**
У дивне свято Геловін
Не залишишся один,
І дорослі, й навіть діти
Всі бажають веселитись!
Одягають маски смерті,
І лахміття ще подерті,
І лякатимуть людей,
Не знайомих і гостей.
Від душі ти розважайся,
Налякати всіх старайся!
***
Сьогодні ніч у нас така:
Всьому гарбуз є голова!
І в цю ніч ти не один,
З тобою свято – Гелловін!
Хай дім ваш ангел береже,
А зло не перейде до порога,
Спокій й мир у родині живе,
І не торкнеться вас тривога!
Привітання з Гелловіном у коротких СМС
Нечесть різна в нас гуляє
У цей день і тут, і там.
І тебе я теж вітаю,
Ти заходь, цукерки дам!
***
У ніч Гелловіна не потрібно нічого боятися, адже якщо до тебе на чашечку чаю загляне вампір, то тільки для того, щоб передати від мене привіт!
***
За маскою потрібно сьогодні сховатись
І в чудо-юдо гарненько убратись,
Щоб всіх чудовиськ налякати,
І злих духів назавжди прогнати!
***
Ти вже не дитина і не боїшся темряви, але в ніч Хеловіна я раджу тобі бути обережнішим і ввімкнути ліхтарик… Зі святом тебе!
***
Ми лахміття одягаємо,
І навколо всіх лякаємо,
З Хеловіном вас вітаємо,
Духів добрих вам бажаємо!
***
Гаманець або життя? Ну, гаразд, візьму цукерками! Щасливого Гелловіну.
***
Хай ліхтарик променистий
Розжене в житті все зло.
Дай вам Бог думок лиш чистих,
Щоб завжди у всім везло!
Привітання з Гелловіном у картинках
Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур у листопаді.
Фото: Pexels