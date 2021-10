Веселого Гелловіну! Кумедні привітання для прихильників яскравого свята

Вже зовсім скоро, а саме в ніч з 31 жовтня на 1 листопада весь світ відзначатиме доволі містичне, зате дуже яскраве свято.

І хоч Гелловін найбільшою популярністю користується у Штатах, серед українців теж є немало любителів тематичних вечірок та вирізання гарбузів.

Не забудь надіслати їм наші кумедні та прикольні вітання.

Вітаю з Гелловіном і хочу побажати, щоб цей вечір запам’ятався веселими емоціями і яскравими фарбами, милими усмішками та щасливим сміхом, добрими жартами та захопливими пригодами, грандіозними перевтіленнями та гарячими танцями!

***

Завтра ми скажемо: з Днем усіх святих! А сьогодні, в найтемнішу ніч Гелловіну, бажаю вам, незважаючи на свято нечисті, вірити всією душею в добро і світло, всупереч страшним забобонам, ритуалам і прикметами.

***

Якщо чорна кішка попросить тебе не переходити їй дорогу, а Гарбузовий Джек благатиме підкурити, не дивуйся — адже сьогодні веселий Гелловін! Я вітаю тебе і бажаю повеселитися в цю ніч так, щоб весь рік від вражень спалося солодко і міцно!

***

З Гелловіном! Нехай світять яскравіше ваші гарбузи-ліхтарики, відганяючи все зло і погань від рідних домівок. Веселіться, відпочивайте, радійте, набирайтеся вражень, приємно лякайтеся! І нехай всі солодощі сьогодні будуть ваші!

Маскарадний карнавальчик,

Карнавальний маскарад,

Навкруги нас балаганчик,

Надягайте свій наряд!

З Гелловіном ми вітаємо,

Хай і далі вам щастить,

Вам розважитись бажаємо,

Хай вночі ніхто не спить!

***

З Гелловіном всіх вітаю,

За мітлою поспішаю!

Наряджайтеся страшніше,

Разом буде веселіше!

Маску сатани вдягайте,

І скоріш усіх лякайте.

Помаранчевий гарбуз,

Фіолетовий картуз,

Музика готична враз,

Приведе усіх в екстаз!

**

У дивне свято Геловін

Не залишишся один,

І дорослі, й навіть діти

Всі бажають веселитись!

Одягають маски смерті,

І лахміття ще подерті,

І лякатимуть людей,

Не знайомих і гостей.

Від душі ти розважайся,

Налякати всіх старайся!

***

Сьогодні ніч у нас така:

Всьому гарбуз є голова!

І в цю ніч ти не один,

З тобою свято – Гелловін!

Хай дім ваш ангел береже,

А зло не перейде до порога,

Спокій й мир у родині живе,

І не торкнеться вас тривога!

Нечесть різна в нас гуляє

У цей день і тут, і там.

І тебе я теж вітаю,

Ти заходь, цукерки дам!

***

У ніч Гелловіна не потрібно нічого боятися, адже якщо до тебе на чашечку чаю загляне вампір, то тільки для того, щоб передати від мене привіт!

***

За маскою потрібно сьогодні сховатись

І в чудо-юдо гарненько убратись,

Щоб всіх чудовиськ налякати,

І злих духів назавжди прогнати!

***

Ти вже не дитина і не боїшся темряви, але в ніч Хеловіна я раджу тобі бути обережнішим і ввімкнути ліхтарик… Зі святом тебе!

***

Ми лахміття одягаємо,

І навколо всіх лякаємо,

З Хеловіном вас вітаємо,

Духів добрих вам бажаємо!

***

Гаманець або життя? Ну, гаразд, візьму цукерками! Щасливого Гелловіну.

***

Хай ліхтарик променистий

Розжене в житті все зло.

Дай вам Бог думок лиш чистих,

Щоб завжди у всім везло!

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур у листопаді.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.