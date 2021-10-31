УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 31.10.2021 06:00
31.10.2021 06:00
Поділитися

Веселого Гелловіну! Кумедні привітання для прихильників яскравого свята

Веселого Гелловіну! Кумедні привітання для прихильників яскравого свята

Вже зовсім скоро, а саме в ніч з 31 жовтня на 1 листопада весь світ відзначатиме доволі містичне, зате дуже яскраве свято.

І хоч Гелловін найбільшою популярністю користується у Штатах, серед українців теж є немало любителів тематичних вечірок та вирізання гарбузів.

Не забудь надіслати їм наші кумедні та прикольні вітання.

Привітання з Гелловіном у прозі

Вітаю з Гелловіном і хочу побажати, щоб цей вечір запам’ятався веселими емоціями і яскравими фарбами, милими усмішками та щасливим сміхом, добрими жартами та захопливими пригодами, грандіозними перевтіленнями та гарячими танцями!

***

Завтра ми скажемо: з Днем усіх святих! А сьогодні, в найтемнішу ніч Гелловіну, бажаю вам, незважаючи на свято нечисті, вірити всією душею в добро і світло, всупереч страшним забобонам, ритуалам і прикметами.

***

Якщо чорна кішка попросить тебе не переходити їй дорогу, а Гарбузовий Джек благатиме підкурити, не дивуйся — адже сьогодні веселий Гелловін! Я вітаю тебе і бажаю повеселитися в цю ніч так, щоб весь рік від вражень спалося солодко і міцно!

***

З Гелловіном! Нехай світять яскравіше ваші гарбузи-ліхтарики, відганяючи все зло і погань від рідних домівок. Веселіться, відпочивайте, радійте, набирайтеся вражень, приємно лякайтеся! І нехай всі солодощі сьогодні будуть ваші!

костюми на Гелловін фото

Привітання з Гелловіном у віршах

Маскарадний карнавальчик,
Карнавальний маскарад,
Навкруги нас балаганчик,
Надягайте свій наряд!
З Гелловіном ми вітаємо,
Хай і далі вам щастить,
Вам розважитись бажаємо,
Хай вночі ніхто не спить!

***

З Гелловіном всіх вітаю,
За мітлою поспішаю!
Наряджайтеся страшніше,
Разом буде веселіше!
Маску сатани вдягайте,
І скоріш усіх лякайте.
Помаранчевий гарбуз,
Фіолетовий картуз,
Музика готична враз,
Приведе усіх в екстаз!

**

У дивне свято Геловін
Не залишишся один,
І дорослі, й навіть діти
Всі бажають веселитись!
Одягають маски смерті,
І лахміття ще подерті,
І лякатимуть людей,
Не знайомих і гостей.
Від душі ти розважайся,
Налякати всіх старайся!

Також по темі: Гелловін 2021: ТОП-5 ідей, як провести наймістичніше свято Актуально до морозу по шкірі. ТОП-10 кращих образів на Гелловін 2021 Топ-5 найстрашніших фільмів на Гелловін

***

Сьогодні ніч у нас така:
Всьому гарбуз є голова!
І в цю ніч ти не один,
З тобою свято – Гелловін!
Хай дім ваш ангел береже,
А зло не перейде до порога,
Спокій й мир у родині живе,
І не торкнеться вас тривога!

Привітання з Гелловіном у коротких СМС

Нечесть різна в нас гуляє
У цей день і тут, і там.
І тебе я теж вітаю,
Ти заходь, цукерки дам!

***

У ніч Гелловіна не потрібно нічого боятися, адже якщо до тебе на чашечку чаю загляне вампір, то тільки для того, щоб передати від мене привіт!

***

За маскою потрібно сьогодні сховатись
І в чудо-юдо гарненько убратись,
Щоб всіх чудовиськ налякати,
І злих духів назавжди прогнати!

***

Ти вже не дитина і не боїшся темряви, але в ніч Хеловіна я раджу тобі бути обережнішим і ввімкнути ліхтарик… Зі святом тебе!

костюм відьми фото

***

Ми лахміття одягаємо,
І навколо всіх лякаємо,
З Хеловіном вас вітаємо,
Духів добрих вам бажаємо!

***

Гаманець або життя? Ну, гаразд, візьму цукерками! Щасливого Гелловіну.

***

Хай ліхтарик променистий
Розжене в житті все зло.
Дай вам Бог думок лиш чистих,
Щоб завжди у всім везло!

Привітання з Гелловіном у картинках

вітальна листівка з Гелловіном

вітальна листівка з Гелловіном

вітальна листівка з Гелловіном

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур у листопаді.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: Гелловін, осінь, привітання
31.10.2021 06:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь