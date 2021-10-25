Гелловін 2021: ТОП-5 ідей, як провести наймістичніше свято

Ідеї, як нестандартно провести Гелловін або День всіх святих.
Свято Гелловін асоціюється з містикою, костюмами та гарбузами.
Цього дня у багатьох країнах люди влаштовують масштабні та видовищні гуляння.
Найбільшою популярністю Геловін користується в Америці, звідки він масово поширився. Але люблять його і в Україні.
Ранок у Великому Місті розкаже, як весело провести Гелловін.
Більше подробиць у матеріалі.
ТОП-5 ідей як провести Гелловін
Кіномарафон страшних фільмів
Найпростіше що можна влаштувати на свято всіх святих — це переглянути тематичні фільми.
Серед найкращих фільмів на Гелловін варто відзначити:
- Прокляття Анабель. Ця трилогія тримає в напрузі, інтригує, а інколи й лякає.
- Без сну. Фільм жахів, який можна віднести і до психологічних трилерів. Тож, нерви полоскоче добряче.
- Вінчестер: Будинок, збудований привидами. Один іх небагатьох стрічок про дім з темним минулим, яке дійсно варте уваги. Присутність потойбічного відчувається на кожному кроці, у кожній кімнаті, які зводяться одна за одною у цьому будинку зовсім не випадково.
Для тих, хто не у захваті від “страшного” кіно, можна замінити на остросюжетні фільми чи серіали.
Наприклад, серіал “Гра в кальмара”, якщо ще не встигли його подивитись — варто глянути.
До речі, ми вже писали про цікаві факти серіалу “Гра в кальмара”.
Прогулянка кладовищем на Лисій горі
Гелловін для найсміливіших!
у – ідеальний час, щоб піти на Лису гору та послухати містичні історії.
Під час прогулянки по кладовищу учасники запалять свічки і з ними подолають гору і власний страх.
Зубчики часнику, ароматні трави, роги, копита, мітли і маски всіляко вітаються.
Буде страшно весело…
Коли: 30 жовтня з 19:30 до 22:30
Де: Андріївський узвіз, 13
Вартість: 150 грн
Домашня вечірка
Для тих, хто не хоче проводити святкування в компанії привидів є альтернатива — домашня тематична вечірка.
Можна зібратись компанією друзів і весело провести час за грою в настільні ігри, глінтвейном чи переглядом фільмів.
Для цього потрібно заздалегідь піготуватись.
Окрім, смаколиків, необхідно подбати й про костюми, макіяж та прикрасити будинок.
Тут для креативу немає меж.
До речі, серед ідей як провести вечір може бути конкурс з приготування коктелів або найстрашнішого образу.
Гелловін для найменших
Якщо хочете провести активних відпочинок з дітьми — можна відвідати цирк.
Коли: 29, 30, 31 жовтня – час потрібно дивись у розкладі
Де: Національний цирк України, проспект Перемоги, 2
Вартість: від 50 до 550 грн.
На дітей чекає аквагрим та насичена розважальна програма, а на дорослих — можливість пірнути у дитинство.
Квест
Квест — один із цікавих способів, як провести День всіх святих.
В Інтернеті вже можна знайти пропозиції відвідати квест-кімнату на будь-який смак і кошт.
І для цього не обов’язково мати велику компанію.Також по темі: Актуально до морозу по шкірі. ТОП-10 кращих образів на Гелловін 2021 Образи на Хелловін 2019: якими костюмами здивували голлівудські зірки Драма, кримінал та містика: найкращі фільми з Аль Пачино
Головне — це настрій, емоції та геловінська атрибутика свята, це чорно-помаранчеві кольори, павутиння, гарбузи.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про 5 найстрашніших фільмів.
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