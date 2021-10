Гелловін 2021: ТОП-5 ідей, як провести наймістичніше свято

Ідеї, як нестандартно провести Гелловін або День всіх святих.

Свято Гелловін асоціюється з містикою, костюмами та гарбузами.

Цього дня у багатьох країнах люди влаштовують масштабні та видовищні гуляння.

Найбільшою популярністю Геловін користується в Америці, звідки він масово поширився. Але люблять його і в Україні.

Ранок у Великому Місті розкаже, як весело провести Гелловін.

Більше подробиць у матеріалі.

Найпростіше що можна влаштувати на свято всіх святих — це переглянути тематичні фільми.

Серед найкращих фільмів на Гелловін варто відзначити:

Для тих, хто не у захваті від “страшного” кіно, можна замінити на остросюжетні фільми чи серіали.

Наприклад, серіал “Гра в кальмара”, якщо ще не встигли його подивитись — варто глянути.

Гелловін для найсміливіших!

у – ідеальний час, щоб піти на Лису гору та послухати містичні історії.

Під час прогулянки по кладовищу учасники запалять свічки і з ними подолають гору і власний страх.

Зубчики часнику, ароматні трави, роги, копита, мітли і маски всіляко вітаються.

Буде страшно весело…

Для тих, хто не хоче проводити святкування в компанії привидів є альтернатива — домашня тематична вечірка.

Можна зібратись компанією друзів і весело провести час за грою в настільні ігри, глінтвейном чи переглядом фільмів.

Для цього потрібно заздалегідь піготуватись.

Окрім, смаколиків, необхідно подбати й про костюми, макіяж та прикрасити будинок.

До речі, серед ідей як провести вечір може бути конкурс з приготування коктелів або найстрашнішого образу.

Якщо хочете провести активних відпочинок з дітьми — можна відвідати цирк.

Коли: 29, 30, 31 жовтня – час потрібно дивись у розкладі

Де: Національний цирк України, проспект Перемоги, 2

Вартість: від 50 до 550 грн.

На дітей чекає аквагрим та насичена розважальна програма, а на дорослих — можливість пірнути у дитинство.

Квест — один із цікавих способів, як провести День всіх святих.

В Інтернеті вже можна знайти пропозиції відвідати квест-кімнату на будь-який смак і кошт.

І для цього не обов’язково мати велику компанію.

Головне — це настрій, емоції та геловінська атрибутика свята, це чорно-помаранчеві кольори, павутиння, гарбузи.

