Актуально до морозу по шкірі. ТОП-10 кращих образів на Гелловін 2021

Найактуальніші ідеї для Гелловіну 2021.

Як би важко не було це усвідомити, але мередіану жовтня ми вже перетнули.

А, отже, зовсім скоро по всьому світу почнуть транслювати фільми жахів і влаштовувати костюмовані вечірки.

Так, справа йде до Гелловіну — яскравого і водночас неоднозначного для християн свята, яке прийшло до нас із Штатів.

Якщо тобі зовсім не хочеться наряджатись у банальну класику, типу відьми чи зомбі, тоді скоріш читай матеріал Ранку у Великому Місті і починай підготовку до 31 жовтня.

Нашу хайпову добірку ми просто мусимо почати із найуспішнішого проєкту в історії Netflix — “Гри в кальмара”.

Доволі легким у відтворенні вважається костюм охоронця.

Один із наймоторошніших моментів “Гри в кальмара” глядачі найчастіше асоціюють із гігантською лялькою-вбивцею з першого епізоду.

Напевно, багатьом вона наснилась у жахіттях зі своєю страшною пісенькою.

Проте, як би там лячно не було, аутфіти з нею виходять максимально осінні та милі.

Класною ідеєю буде замість косплею на одного з головних героїв “поповнити” їх ряди.

Можеш стати учасником “№457” або взагалі проголосити себе наступним переможцем, як жартують у мережі.

Гаразд, годі цих ігор на виживання.

Перейдемо до не менш хайпового і крутого американського репера Lil Nas X.

Його кліп на пісню “Montero”, зрежисований українкою Таню Муіньо, отримав аж три нагороди премії MTV Video Music Awards.

Та й взагалі кожна поява цього музиканта на публіці — чергова ідея для костюму на Гелловін. Поглянь сам(-а):

Ох, і наробила шуму цього року Емма Стоун, геніально зігравши Круеллу в однойменному фільмі.

Її образ підійде найепатажнішим і найрозкішнішим королевам (та королям:).

Вампіри — це максимально заїжджена тема.

Звісно, якщо вони не є косплеями на образ Еда Ширана у кліпі для його цьогорічного хіта “Bad Habits”.

Харлі Квін люблять усі.

І добре, що творці “Загону самогубців” додали фарб до її образу.

Виглядає він не менш виграшно, ніж попередній.

Епатажна Кім Кардашян не припиняє вражати.

На цьогорічній Мет Галі вона з’явилась ось у такому образі.

Чим тобі не креатив на Гелловін?

Пам’ятаєш мультфільм “Кораліна”(2009)?

Зовсім нещодавно косплеєри у TikTok згадали той моторошний сюжет і тут же взялись записувати тематичні відео.

Є речі, які не набридають людям, які займаються косплеями.

Насамперед це аніме — вид японської анімації, що орієнтується в основному на дорослу аудиторію.

І цілком зрозуміло, чому.

Там у них — цілі скарби яскравих ідей для неповторних образів.

