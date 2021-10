Одрі Хепберн: ТОП фільмів із легендою кінематографу

Добірка фільмів, у яких зіграла Одрі Хепберн.

Ікона стилю, акторка, модель, жінка, яка стала кумиром мільйонів.

Глядачі обожнювали її за вміння грати різнопланові ролі.

Американським інститутом кіномистецтва Одрі Хепберн була поставлена ​​на третє місце у списку найвидатніших акторок американського кіно.

Вона – вічний символ елегантності та витонченості.

Ранок у Великому Місті підготував добірку фільмів з її участю.

Сніданок у Тіффані

Рік випуску: 1961

Рейтинг IMDb: 7,7

Цей фільм – класика, у якому режисер поєднано все: пристрасть, бурхливі романи, легендарне виконання пісні «Moon River» Одрі Хепберн, рижий котик та вишукані сукні від Givenchy.

Легкий та сповнений естетики образів фільм саме те, що потрібно ввечері.

Сюжет

Образ ніжної та елегантної леді тонко переплітається із зухвалою поведінкою жінки, що змінює шанувальників, як рукавички.

Для когось головна героїня – Холлі Голайтлі – авантюристка чи навіть жінка легковажної поведінки.

Вона насолоджується життям, змінює сукні, аж поки не з’являється новенький сусід на ім’я Джордж Пеппард.

А що трапилося далі? Вмикай фільм та дивись!

Рік випуску: 1953

Рейтинг IMDb: 8,1

Бувають дні,коли хочеться подивитися щось романтичне та сентиментальне.

Шукаємо в Інтернеті «Римські канікули». Ось і все, правильний вибір цього вечора зроблено!

Сідай зручніше, зараз почнеться казкова історія із чарівною Одрі Хепберн.

Сюжет

Дії чудової романтичної комедії розгортаються в Римі, куди прибуває юна принцеса Анна.

Вона тут із офіційним візитом, тому на неї чекають нескінченні прийоми, спілкування з політичними чиновниками і діячами.

Це все принцесі швидко набридає, і після чергової зустрічі її терпінню приходить кінець. У дівчини трапляється справжня істерика.

Королівську особу всіляко намагаються заспокоїти, і навіть викликають лікаря, який дає їй заспокійливе, в надії, що вона засне.

Так і відбувається, тільки перед тим, як заснути, Анні вдається вислизнути з палацу.

Рік випуску: 1957

Рейтинг IMDb: 7,1

Цей вислів дуже чітко описує сюжет фільму.

Сюжет

У сюжеті редакторка та фотограф одного з найпопулярніших жіночих журналів «Quality» шукають модель, яка б виділялася не лише своєю красою, а й розумовими здібностями.

Де зустріти привабливу інтелектуалку, як не в книжковому магазині?

Саме там фотограф і знаходить її – продавчиню Джоанну.

Вона погоджується на пропозицію поїхати в якості моделі до Парижа лише тому, що там проходить лекція відомого професора психології.

Як зустріне Париж дівчину, та чи вдасться зробити кар’єру моделі привабливій продавчині книжок?

Рік випуску:1964

Рейтинг IMDb:7,9

Історія блискавичного перевтілення із несподіваним фіналом разом із неперевершеною Одрі Хепберн.

Сюжет

Героїня Хепберн – безграмотна замазура Еліза Дуліттл, яка продає квіти.

Професор Хіггінс у виконанні талановитого Рекса Харрісона посперечався зі своїм другом, що за три місяці зробить з поганулі англійську леді.

Наскільки вдалим був цей експеримент? Дізнаємося!

Рік випуску: 1957

Рейтинг IMDb: 7,3

Наостанок, красива комедійно-романтична історія.

Будете дивитися цей фільм на одному подиху та згадувати нашу рекомендацію.

Сюжет

Парижанка Аріана Шавес вирішила закохати в себе відомого американського мільйонера Френка Фленнегана.

Щоб знайти таємничу незнайомку, він наймає детектива,який виявляється… батьком дівчини.

