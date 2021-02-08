Вишукана Демі Мур. Топ фільмів з акторкою

Найкращі фільми з Демі Мур – підбірка Ранку у Великому Місті.

Американській акторці Демі Мур – 58. Проте голлівудська зірка не старіє.

Стрічки з її участю так само не втрачають популярності.

Ми зібрали для вас найкращі фільми з актрисою.

Обережно: ваш кіновечір ризикує бути вдалим!

Найкращі фільми з Демі Мур

Кілька гарних хлопців (1992)

Юридична драма Роба Райнера.

Демі Мур виконала роль лейтенанта-командера Джоанн Галловей. Провідних персонажів-чоловіків зіграли Том Круз і Джек Ніколсон.

Сюжет: головний герой стрічки – молодий самовпевнений адвокат Деніел Кеффі.

Чоловік більше цікавиться бейсболом, аніж роботою.

Ніколи не доводить справу до суду, а укладає угоди з обвинуваченням.

Кеффі призначають для розслідування обставин смерті Вільяма Сантьяго – загиблого на військовій базі солдата.

Серед обвинувачених – двоє товаришів убитого по службі.

Адвокат їде у військову частину і розуміє, що в цій історії не все так очевидно.

Кеффі ризикує спокоєм, роботою та коханою для того, щоб відшукати істину.

Привид (1990)

Драматичний фільм з елементами фентезі режисера Джеррі Цукера.

Стрічка здобула п’ять номінацій на «Оскар», дві з них виявилися переможними.

Тандем Демі Мур та Патріка Свейзі зіграв головних персонажів.

Сюжет: закохана пара Сема Віта та Моллі Дженсен переїздить до нової квартири.

Вони тільки починають спільне життя, але щасливий період обривається.

Одного вечора грабіжник стріляє в Сема.

Чоловік не встигає наздогнати лиходія.

Повертається до коханої і бачить, як вона оплакує його тіло.

Він розуміє, що став привидом.

Сем починає шукати способів, як попередити кохану про небезпеку.

Є тільки один вихід – візит до агенції спіритичних послуг.

Солдат Джейн (1997)

Драматичний фільм Рідлі Скотта.

Демі Мур виконала головну роль – лейтенанта Джордан О’Ніл.

Сюжет: в уряді США ведуть дискусії про те, що у військово-морському флоті є гендерна дискримінація.

Щоб довести те, що жінка може служити нарівні з чоловіками, лейтенанта Джордан О’Ніл приймають у надважливий підрозділ «морських котиків».

Поразка неприпустима – ось кредо головної героїні.

Крізь біль, випробування і виснажливі тренування вона іде до своєї мети.

Викрит тя (1994)

Еротичний трилер режисера Баррі Левінсона.

Знятий за одноіменним романом Джона Майкла Крайтона.

Демі Мур постала в ролі фатальної красуні Мередіт.

Сюжет: головний герой фільму Том працює менеджером у великій корпорації.

Чоловік цілком задоволений життям.

У нього великий будинок, красива дружина і діти.

Том очікує на підвищення, але відбувається те, чого не міг передбачити жоден працівник компанії.

Місце директора займає молода красуня Мередіт.

Ця дівчина знайома герою не з чуток: багато років тому у них був короткий, але бурхливий роман.

Несподівана зустріч із коханням з минулого пробуджує в Мередіт забуті почуття.

Вона понад усе хоче відновити стосунки з Томом.

Чи залишиться чоловік з дружиною?

Чи таки спокуситься знову почати старий роман?

Відповіді не дізнаєтеся до самісінького фіналу.

Непристойна пропозиція (1993)

Кінодрама режисера Едріана Лайна.

Екранізація однойменного роману Джека Енгелгарда.

Сюжет: Девід та Даяна — щасливе подружжя.

Чоловік створив проєкт будинку мрію і понад усе прагне втілити його в життя.

Та їм на це бракує коштів. Тому пара вирушає до Лас-Вегасу.

Даяну сподобалася мільярдеру Джону Гейджові.

Він пропонує жінці мільйон доларів за ніч із ним.

Спершу подружжя відмовляється, та згодом розумієть, що це їх шанс побудувати дім, про який так мріє Девід.

Жінка пристає на пропозицію. Пара не може забути цю ситуацію.

У сім’ї починаються чвари. Невже стосункам кінець? Розв’язка історії вас здивує.

Бездоганний (2007)

Британська кримінальна драма Майкла Редфорда.

Сюжет: 60-ті роки ХХ століття. Англія.

Консервативна країна, у якій всі керівні посади обіймають чоловіки, а жінки займаються побутом сім’ї.

Але все ж у той час були і дівчата, які забивали на особисте життя і примудрялися зробити гарну кар’єру.

Одна з них – Лаура Куїнн. Вона обіймає посаду топменеджера в ювелірної компанії.

Там же близько тридцяти років пропрацював прибиральником містер Хообс.

Він відверто співчуває дівчині. Бачить, як вона щодня затримується на роботі.

Довгий час чоловік обмірковує план пограбування компанії, якій він віддав більшу частину свого життя.

Лауру Хообс розглядає як потенційну спільницю і підбурює її на злочин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми з Джорджом Клуні.

Фото: IMDb

Софія Бабік

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