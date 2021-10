Опалювальний сезон 2021. Коли батареї почнуть гріти і скільки доведеться платити

Все, що потрібно знати про опалювальний сезон 2021-2022 в Україні.

Поки ціни на газ в Європі досягли рекордних позначок, звідки Україна імпортує основні обсяги пального, українська влада запервняє, що тарифи на тепло та гарячу воду не подорожчають.

Нещодавно місцева та центральна влада із державною компанією Нафтогаз підписали відповідний меморандум, який діятиме до кінця опалювального сезону.

Але експерти переконані, що дотриматись його не вдасться.

РНБО доручила уряду розпочати опалювальний сезон в Україні протягом трьох днів.

З якими проблемами зіткнулася наша держава у новому опалювальному сезоні?

Скільки заплатить середньостатистична квартира?

І зрештою коли батареї у наших оселях почнуть гріти?

Детальніше про це дивіться у сюжеті.

