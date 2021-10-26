УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Опалювальний сезон 2021. Коли батареї почнуть гріти і скільки доведеться платити

Все, що потрібно знати про опалювальний сезон 2021-2022 в Україні. Поки ціни на газ в Європі досягли рекордних позначок, звідки Україна імпортує основні обсяги пального, українська влада запервняє, що тарифи на тепло та гарячу воду не подорожчають. Нещодавно місцева та центральна влада із державною компанією Нафтогаз підписали відповідний меморандум, який діятиме до кінця опалювального сезону. Але експерти переконані, що дотриматись його не вдасться. [read_more_news] РНБО доручила уряду розпочати опалювальний сезон в Україні протягом трьох днів. З якими проблемами зіткнулася наша держава у новому опалювальному сезоні? Скільки заплатить середньостатистична квартира? І зрештою коли батареї у наших оселях почнуть гріти? Детальніше про це дивіться у сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали про тарифи на тепло. Фото: Unsplash

Опалювальний сезон 2021. Коли батареї почнуть гріти і скільки доведеться платити
0 Коментувати

Все, що потрібно знати про опалювальний сезон 2021-2022 в Україні.

Поки ціни на газ в Європі досягли рекордних позначок, звідки Україна імпортує основні обсяги пального, українська влада запервняє, що тарифи на тепло та гарячу воду не подорожчають.

Нещодавно місцева та центральна влада із державною компанією Нафтогаз підписали відповідний меморандум, який діятиме до кінця опалювального сезону.

Але експерти переконані, що дотриматись його не вдасться.

Також по темі: Кінець епохи дешевого газу. Комуналка в Україні виросте через Путіна? Влада намагається позбутися пенсіонерів "тарифними геноцидами"? Спойлер — ні Скільки українці платитимуть за електроенергію за новими тарифами

РНБО доручила уряду розпочати опалювальний сезон в Україні протягом трьох днів.

З якими проблемами зіткнулася наша держава у новому опалювальному сезоні?

Скільки заплатить середньостатистична квартира?

І зрештою коли батареї у наших оселях почнуть гріти?

Детальніше про це дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про тарифи на тепло.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Опалювальний сезон 2021. Коли батареї почнуть гріти і скільки доведеться платити / 26.10.2021 18:00
26.10.2021 18:00

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь