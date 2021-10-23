Енергетична криза. Українці зимуватимуть у холоді та темряві?

Євразію накрила велика енергетична криза.
Ціни на газ та вугілля захмарні, а останнього банально недостатньо на ринку.
Але чи загрожує колапс енергетики Україні?
І головне, чи не доведеться нам зимувати у холоді та темряві?
Газова криза таки зачепить Україну?
Керівник з політичних питань KSE, В.О. міністра економіки (2020) Павло Кухта пояснює:
“Україна — в серці цієї кризи, тому що сильно залежить від цін на енергоносії. Ми є ключовим транзитером у Європу, тобто газове питання напряму нас стосується”.
Але на відміну від Європи ситуація з газом в Україні значно краща.
То ж сподівання, що зиму ми проведемо у теплі, таки є.
Директор консалтингової компанії Expro Україна Геннадій Кобаль каже:
“Україна значною мірою сама забезпечує себе видобутком природнього газу. Тільки одну третину газу ми імпортуємо і дві третини — видобуваємо самі. Більше того, у нас із минулого року залишилися у підземних сховищах великі запаси газу, які, в принципі, мають забезпечити нас повністю протягом опалювального сезону”.
Директор Бюро комплексного аналізу та прогнозування Сергій Дяченко каже:
“З газом, якраз все нормально. Там близько 19 млрд. кубів. Знову ж таки, останніми роками ми зими проходили із запасами в районі 15-16 млрд. Тобто зараз більше. І це на помірну зиму, навіть трошки залишиться, у разі пониження зими”.
А що там із вугіллям?
Та якщо із запасами газу Україна впоралась, то з вугіллям ситуація більш ніж критична.
Минулого року “Центренерго” викрутилось із ситуації, покриваючи дефіцит вугілля альтернативним паливом.
В енергоблоках спалювали природній газ, щоправда тоді він був суттєво дешевшим.
Цьогорічні ціни і запаси такий розвиток подій виключають.Також по темі: Справжні союзники Кремля в Україні. Павло Казарін пояснив, чим небезпечні циніки Президент Чехії Мілош Земан потрапив до лікарні. Чому його діагноз це державна таємниця Донбас і Крим можна повернути тільки силою? Резонансна ініціатива Авакова
Вже зараз, згідно з офіційними даними Міненерго, запаси вугілля на складах ТЕЦ і ТЕС майже в 4 рази менші, ніж планові.
За даними Укренерго через відсутність палива не працюють 20 з 23 енергоблоків тепло-електростанцій державної компанії Центренерго.
Здавалося б, все просто. Нехай держава зробить те, що мала зробити раніше – закупить вугілля і забезпечить нетривожний для українців опалювальний сезон.
Тільки усе не так просто.
Взяти вугілля ніде. У світі дефіцит. І проблема – глобальна.
Віяловим відключення світла — бути?
Питання, яке породжує все більше і більше проблем.
Не забуваємо, що Україною шириться чергова хвиля пандемії коронавірусу.
Щодня помирає близько півтисячі наших співгромадян. Тисячі борються за своє життя у лікарнях під апаратами штучної вентиляції легень.
І якщо звичайні українці зі страхом темряви ще можуть впоратися, то що робити усім тим, чиє життя залежить від безперебійності подачі електрики?
Чи є гарантії, що усі ковідні лікарні України забезпечені додатковими генераторами?
Із цим питанням ми звернулися і до Міністерства охорони здоров’я.
Щоправда станом на сьогодні – відповіді не отримали.
Ймовірність віялових відключень взимку експерти не виключають.
Але як виходити із цієї ситуації?
І чи відновить українська влада імпорт енергоресурсів з Білорусі та Росії?
Дивіться у сюжеті Роксолани Влох.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про газовий шантаж Кремля.
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