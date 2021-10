Енергетична криза. Українці зимуватимуть у холоді та темряві?

Євразію накрила велика енергетична криза.

Ціни на газ та вугілля захмарні, а останнього банально недостатньо на ринку.

Але чи загрожує колапс енергетики Україні?

І головне, чи не доведеться нам зимувати у холоді та темряві?

Керівник з політичних питань KSE, В.О. міністра економіки (2020) Павло Кухта пояснює:

“Україна — в серці цієї кризи, тому що сильно залежить від цін на енергоносії. Ми є ключовим транзитером у Європу, тобто газове питання напряму нас стосується”.

То ж сподівання, що зиму ми проведемо у теплі, таки є.

Директор консалтингової компанії Expro Україна Геннадій Кобаль каже:

“Україна значною мірою сама забезпечує себе видобутком природнього газу. Тільки одну третину газу ми імпортуємо і дві третини — видобуваємо самі. Більше того, у нас із минулого року залишилися у підземних сховищах великі запаси газу, які, в принципі, мають забезпечити нас повністю протягом опалювального сезону”.

Директор Бюро комплексного аналізу та прогнозування Сергій Дяченко каже:

“З газом, якраз все нормально. Там близько 19 млрд. кубів. Знову ж таки, останніми роками ми зими проходили із запасами в районі 15-16 млрд. Тобто зараз більше. І це на помірну зиму, навіть трошки залишиться, у разі пониження зими”.

Та якщо із запасами газу Україна впоралась, то з вугіллям ситуація більш ніж критична.

Минулого року “Центренерго” викрутилось із ситуації, покриваючи дефіцит вугілля альтернативним паливом.

В енергоблоках спалювали природній газ, щоправда тоді він був суттєво дешевшим.

Цьогорічні ціни і запаси такий розвиток подій виключають.

Вже зараз, згідно з офіційними даними Міненерго, запаси вугілля на складах ТЕЦ і ТЕС майже в 4 рази менші, ніж планові.

За даними Укренерго через відсутність палива не працюють 20 з 23 енергоблоків тепло-електростанцій державної компанії Центренерго.

Здавалося б, все просто. Нехай держава зробить те, що мала зробити раніше – закупить вугілля і забезпечить нетривожний для українців опалювальний сезон.

Тільки усе не так просто.

Питання, яке породжує все більше і більше проблем.

Не забуваємо, що Україною шириться чергова хвиля пандемії коронавірусу.

Щодня помирає близько півтисячі наших співгромадян. Тисячі борються за своє життя у лікарнях під апаратами штучної вентиляції легень.

І якщо звичайні українці зі страхом темряви ще можуть впоратися, то що робити усім тим, чиє життя залежить від безперебійності подачі електрики?

Чи є гарантії, що усі ковідні лікарні України забезпечені додатковими генераторами?

Із цим питанням ми звернулися і до Міністерства охорони здоров’я.

Щоправда станом на сьогодні – відповіді не отримали.

Але як виходити із цієї ситуації?

І чи відновить українська влада імпорт енергоресурсів з Білорусі та Росії?

Дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про газовий шантаж Кремля.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.