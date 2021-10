Гори м’язів та армія фанатів. Як Двейн Джонсон став улюбленцем Голлівуду

Фільми з його участю збирають повні кінозали та приносять чималі прибутки, адже Двейн Джонсон має не тільки великі м’язи, але й величезну армію фанатів.

Однак до цього актор йшов роками.

Таким, як Двейн вчителі в школі зазвичай кажуть – нічого путнього з тебе не вийде.

Коли він був підлітком, ні супер-актор, ні супер-спортсмен в ньому не проглядалися.

Джонсону було лише 13років, коли він вперше спробував вкрасти, за першим разом не забарився і другий, і третій.

Чужі гроші, прикраси, одяг – на все це колись полював актор, який сьогодні очолює список Форбс.

Його дитинство не назвеш ситим, батьки ледь зводили кінці з кінцями.

Коли, майбутній зірці було 15 років, він та його родина опинилися на вулиці, їх просто викинули зі скромної однушки за несплату оренди.

Сам актор пригадує це так:

— Ми приходимо додому, а на дверях висить замок і повідомлення про виселення. Моя мама починає ридати. Я ніколи не забуту ті відчуття.

Окрім привласнення чужого, юний Дуйен не нехтував розпусканням кулаків.

До 17 років то за крадіжки, то за бійки він 9 разів опинявся в поліцейському відділку.

І цілком ймовірно, що опинився би вдесяте, якби в його житті, як рятувальна соломинка, не з’явився спорт.

Все почалося зі шкільної вбиральні.

Двейну просто не сподобався туалет для хлопчиків, тому він пішов до вчительського, там йому зробив зауваження один з педагогів, на що нахабний Джонсон сказав, що вийде лише після того, як помиє руки.

Наступного дня хлопець вирішив перепросити у вчителя і це було, мабуть, найправильнішим рішенням його життя.

Чоловіка розлучило вибачення Джонсона і він запропонував йому стати гравцем шкільної команди з американського футболу.

Після школи за перспективного спортсмена почали боротьбу різні університети, у виборі він керувався все тією ж бідністю – обрав той навчальний заклад, який надав йому стипендію та повне утримання.

Після університету Джонсону запропонував контракт один з канадських футбольних клубів, він звісно ж не відмовився, але грати довго йому не довелося.

Він залишився сам на на сам з розбитими мріями і сімома доларами в кишені.

Багатьма роками пізніше саме на честь цього складного періоду Двейн назве власну продюсерську компанію:

В 1999 році, у віці 27 – Двйен Джонсон нарешті опинився там, де здається на нього чекали давно – в кінематографі.

Яка була перша роль актора?

Та чому його ім’я опинилось в книзі рекордів Гіннеса?

