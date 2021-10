Гелловін 2021: добірка смаколиків для святкування містичного свята

Уже зовсім скоро ми будемо святкувати день, огорнутий містикою та потойбічним життям – Гелловін.

Щоб круто провести це свято, тобі знадобляться реалістичні декорації, круті костюми, грим та найголовніше – їжа. Без хороших страв не вдасться жодна вечірка.

Але ж перед нами стоїть незвичне завдання – їжа повинна налякати та здивувати наших гостей.

Тому Ранок у Великому Місті розбив добірку рецептів, які стануть вам в нагоді під час святкування Гелловіну.

Якщо у тебе на балконі лежить цілий гарбуз і ти не знаєш, куди його подіти, тзверни увагу на цей рецепт.

Інгредієнти:

Приготування:

1. Спочатку слід нарізати гарбуз та поставити його варитися. Після того, як наш гарбуз готовий, зливаємо зайву воду та робимо пюре (можна скористатися блендером).

2. Готуємо тісто:

Беремо 3 яйця, сіль, цукор, родзинки, масло та олію. На цьому етапі ви можете додати будь-який наповнювач для наших мафінів.

3. Після того як усі інгредієнти змішані, додаємо розпушувач та охолоджене гарбузове пюре (кілька столових ложок залиш для крему). Тісто для мафінів готове.

4. Розкладаємо усе по формах та випікаємо 20 хвилин при температурі 180 градусів.

5. Щоб зробити декор для мафінів, беремо шоколад та розтоплюємо його. Після чого робимо декор (детальніше у відео).

6. Готуємо креми:

Перший крем на базі вершків: збиваємо вершки та поступово додаємо цукор, потім додаємо решту гарбузового пюре.

Для другого крему потрібно лише збити білки з цукром.

7. Коли наші мафіни приготувались та охололи, починаємо їх прикрашати на власний смак. Ось і все!

Якщо ти хочеш похрумтіти смачним печивом, та ще й у формі пальців відьми, тоді тримай наш наступний рецепт.

Інгредієнти:

Приготування:

1. М’яке вершкове масло збити з цукровою пудрою. Додати яйце і ванільний цукор, продовжувати збивати декілька хвилин.

2. Додати муку з розпушувачем та сіллю. Тісто вимішати та поставити на 30 хвилин у холодильник.

3. Духовку розігріти до 160 градусів. З тіста сформувати пальці з фалангами, зробити лінії на фалангах, а на кінці вдавити мигдаль.

4. Випікати 20-25 хвилин. Потім зняти мигдаль з пальців, на місці нігтів помастити джемом/варенням та повернути горіхи.

Ми знаємо, що гарбуз з балкону досить великий, одного рецепту мафінів для нього недостатньо, тому ми приготували для тебе ще один рецепт із цим чудовим диво-продуктом.

Інгредієнти:

Приготування:

1. Готуємо гарбузове пюре. Беремо 500 гр. гарбуза, відварюємо його та перебиваємо в блендері.

2. Коли пюре охололо, додаємо в нього сіль, спеції та згущене молоко, а потім ще яйця. Все це добре перемішуємо.

3. Викладаємо листкове тісто у форму, висипаємо нашу начинку з пюре, зверху поливаємо карамельним соусом.

4. Для карамельного соусу:

5. Накрий пиріг тістом. Зверху виріж очі, ніс та рот.

6. Випікай 15-20 хв при температурі 180 градусів. Потім достаньте пиріг, обмотай його фольгою і печи ще 20-30 хвилин.

Для будь-якої вечірки потрібний напій. У нашому випадку – це гарячий шоколад, який зігріє тебе та твоїх гостей в останню жовтневу ніч.

Інгредієнти:

Приготування:

1. У невеличкій каструльці нагріваємо молоко з шоколадом на середньому вогні. Помішуючи суміш, розтоплюємо весь шоколад.

2. Знімаємо з вогню напій, додаємо барвник, перемішуємо.

3. Розливаємо гарячий шоколад, додаємо при подачі маршмеллоу та черв’ячків.

Сам пудинг не містить рафінованого цукру, глютену та яєць. Тому, якщо не додавати декор, то ця страва підійде для тих, хто слідкує за своєю фігурою.

Інгредієнти:

Для декору:

Приготування:

1. Усі інгредієнти покласти в каструлю і варити на малому вогні, постійно помішуючи, поки суміш не почне гуснути.

2. Як тільки суміш загусне, зняти з вогню, а потім перебити в блендері.

3. Масу, яка у нас вийшла, розсипати по формах/чашках. Дати охолонути, потім помістити в холодильник на 4-6 годин.

4. Декорувати: посипати подрібненим шоколадним печивом та додати безе.

Фото: Pexels

