“Євробляхи” почнуть конфіскувати? Які санкції чекають на власників авто на єврономерах

Що чекає на власників “євроблях” найближчим часом?

Штрафи чи нова відстрочка?

Цим питанням нині переймаються власники авто на єврономерах, яких скоро почнуть карати за відсутність української реєстрації.

Протестуючи проти високої вартості розмитнення і майбутніх санкцій, євробляхи подекуди просто спалюють.

Всі митниці в Україні на кордонах тепер переповнені машинами.

За офіційною статистикою, митниця вже оформила понад 60 тисяч автомобілів на єврономерах з початку дії пільг станом на 25 жовтня.

До бюджету сплатили понад 2 млрд гривень.

Голова Інституту досліджень авторинку, Станіслав Бучацький розповідає:

Пільгове розмитнення діятиме виключно на вживані авто року випуску понад 5 років.

Ті, що станом на 31 грудня 2020 року перебували на території України в режимах транзиту або тимчасового ввезення.

Пільги діють на легкові та вантажні авто загальною масою до трьох з половиною тонн, це так звані “пиріжки та буси”.

Легкові авто мають відповідати екологічному стандарту «Євро-2», а вантажні — «Євро-5».

Оформити автомобіль можна тільки той, який вам належить.

Експерт каже:

Відповідно у багатьох людей не було цих документів — втрачений зв’язок з компаніями чи з фізичними особами, на яких ці машини зареєстровані.

Які ще є проблеми на шляху розмитнення авто?

Детальніше дивіться у сюжеті.

Фото: Pexels

