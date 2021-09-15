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Video: Без прав та авто. У водіїв напідпитку забиратимуть транспорт

У водіїв, які їздитимуть напідпитку, будуть забирати авто. В Україні вже є прецеденти конфіскації машин за нетверезе керування. Нещодавно суд зобов’язав  полтавчанина сплатити штрафи та позбавив водійських прав за керування напідпитку. Спершу на рік. Порушник двічі проігнорував покарання. І знову сів за кермо “під мухою”. Тож суддя  вирішив конфіскувати у нього автомобіль, бо той становив суспільну небезпеку, призначив штраф у розмірі п'ятдесяти однієї тисячі гривень, і за третє алкогольне порушення позбавив права керування транспортним засобом уже на 10 років. [read_more_news] А чи залежить міра покарання від ступеня сп'яніння? Чи мають порушники можливість уникнути відповідальності? Більш детально дивіться у сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи допоможе новий закон знизити смертність. Фото: Pexels

Без прав та авто. У водіїв напідпитку забиратимуть транспорт
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У водіїв, які їздитимуть напідпитку, будуть забирати авто.

В Україні вже є прецеденти конфіскації машин за нетверезе керування.

Нещодавно суд зобов’язав  полтавчанина сплатити штрафи та позбавив водійських прав за керування напідпитку. Спершу на рік.

Порушник двічі проігнорував покарання. І знову сів за кермо “під мухою”.

Тож суддя  вирішив конфіскувати у нього автомобіль, бо той становив суспільну небезпеку, призначив штраф у розмірі п’ятдесяти однієї тисячі гривень, і за третє алкогольне порушення позбавив права керування транспортним засобом уже на 10 років.

Також по темі: Штрафи зростуть? Як в Україні каратимуть нетверезих водіїв Водіям платитимуть за дотримання ПДР? Як покарати нечемних водіїв на дорогах?

А чи залежить міра покарання від ступеня сп’яніння?

Чи мають порушники можливість уникнути відповідальності?

Більш детально дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи допоможе новий закон знизити смертність.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Без прав та авто. У водіїв напідпитку забиратимуть транспорт / 15.09.2021 18:00
15.09.2021 18:00

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