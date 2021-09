Без прав та авто. У водіїв напідпитку забиратимуть транспорт

У водіїв, які їздитимуть напідпитку, будуть забирати авто.

В Україні вже є прецеденти конфіскації машин за нетверезе керування.

Нещодавно суд зобов’язав полтавчанина сплатити штрафи та позбавив водійських прав за керування напідпитку. Спершу на рік.

Порушник двічі проігнорував покарання. І знову сів за кермо “під мухою”.

Тож суддя вирішив конфіскувати у нього автомобіль, бо той становив суспільну небезпеку, призначив штраф у розмірі п’ятдесяти однієї тисячі гривень, і за третє алкогольне порушення позбавив права керування транспортним засобом уже на 10 років.

А чи залежить міра покарання від ступеня сп’яніння?

Чи мають порушники можливість уникнути відповідальності?

