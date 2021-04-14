Допоможуть аукціони? Як придбати “євробляху” дешевше, ніж із Литви

Все про аукціони авто.

В Україні арештовані авто продають на інтернет-аукціонах.

Електронні торги проходять на державному майданчику “Сетам”.

Минулому року з-під молотка пустили майже півтори тисячі легкових машин.

Серед них були сто Daewoo Lanos, середня вартість однієї машини становила 38 із половиною тисяч гривень.

Це майже вдвічі, а то й втричі дешевше за купівлю вживаної автівки з рук.

Для порівняння, найдорожчий транспортний засобів, який реалізували на сервісі в минулому році, – Toyota Land Cruiser 200 2016 року випуску, продали майже за півтора мільйона гривень.

Торги залежать від кількості учасників та популярності товару.

Той, хто запропонує вищу ціну, стає переможцем аукціону.

Особливості аукціону

За словами заступника директора “Сетаму” Давида Салахутдінова, окремим напрямком діяльності підприємства є добровільна реалізація майна. Банки або юридичні чи фізичні особи продають своє майно на аукціонах.

Якщо говорити про конфісковані автомобілі, то це, як правило, такі автомобілі, які вилучаються у фізичних або юридичних осіб в рамках виконавчого провадження. Це можуть бути за певні боргові зобов’язання, митний конфіскат або інші автомобілі, на які звертаються стягнення в дохід держави.

Державний або приватний виконавець формує заявку на реалізацію автотранспорту через власний кабінет.

Натомість, державне підприємство “Сетам” перевіряє дозвільні документи, публікує аукціон і шукає покупця.

Щоб взяти участь у торгах, кожен потенційний покупець має сплатити гарантійний внесок, і попередньо може оглянути товар.

Де може виникнути проблема?

Через те, що на інтернет-аукціоні продають зокрема конфісковане майно, для зняття усіх арештів новому покупцю може знадобитися певний час.

Інколи декілька приватних або державних виконавців стягують заборгованість з одного боржника – за порушення митних правил, через заборгованість перед банком чи з аліментів.

Тобто виникає ситуація, коли продана машина одна, а боргів декілька.

Ще один ризик, який може ускладнити перехід майнових прав до нового покупця – коли попередній власник оскаржує через суд конфісковане майно.

Детальніше про аукціони авто дивіться у відео.

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Фото: Unsplash

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